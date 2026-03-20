Ντρέπεται ήδη και η ντροπή

Ξέρουν ότι πριν καν ξεκινήσει η βασική δίκη, έχουν λάβει το βασικό μήνυμα

Νίκος Συρίγος

Τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα ξεκινάει η βασική δίκη για τα Τέμπη. Το ότι στην Ελλάδα του 2026, σε αυτή την υπόθεση, πριν καν ξεκινήσει η βασική δίκη, έχει ντραπεί, ήδη και η ντροπή, κανονικά θα έπρεπε να έχει ταρακουνήσει συθέμελα τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Σήμερα απλά είναι Παρασκευή. Και τη Δευτέρα απλά θα είναι Δευτέρα… Και θα συνεχίσουμε να σκρολάρουμε στο κινητό μας. Και θα αφιερώνουμε 4-5 δευτερόλεπτα σε κάθε είδηση ή «είδηση». Και δεν θα μας νοιάζει και πολύ ότι πάμε στη δίκη και… ουδείς εισαγγελέας έχει διατάξει το μπάζωμα.

Ούτε ότι οι γονείς και οι δικηγόροι τους ξενύχτησαν χθες στη Λάρισα για να πάρουν τα κατασχεμένα βίντεο κι έψαχναν μια πρόεδρο και την προϊσταμένη του πρωτοδικείου που είχαν εξαφανιστεί…

Ούτε καν ότι από την πρώτη μέρα της τραγωδίας μέχρι και σήμερα, άπαντες από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπουργό, έχουν μετατρέψει την κωλοτούμπα σε ολυμπιακό άθλημα, για να καλύψουν τα ακάλυπτα!

Δεν θα μας νοιάζει μάλλον τίποτα… Μέχρι την στιγμή που στα επόμενα Τέμπη θα είναι μέσα τα δικά μας παιδιά.

Κι εκεί θα καταλάβεις και τον πόνο και την αγανάκτηση των ανθρώπων που εδώ και τόσο καιρό παλεύουν απέναντι σε θεούς και δαίμονες, γνωρίζοντας ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κουφή, τυφλή και γενικώς… αδιάθετη όταν επιβάλλεται.

Το έχουν καταλάβει καιρό τώρα ακούγοντας όλους αυτούς τους γραβατάκηδες να τους λένε ότι «τα Τέμπη δεν ενδιαφέρουν κανέναν» και πως «όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Ή τα τρολ που δολοφονούσαν και συνεχίζουν να δολοφονούν, όλους μαζί τους γονείς και τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με το ποιος και πόσο πείραζε το αφεντικό…

Η δίκη για τα Τέμπη, δεν είναι απλά μια δίκη.

Είναι η τελευταία σου ελπίδα να μην ζεις άλλο έτσι. Ή τουλάχιστον να μην πεθαίνεις έτσι…

Και την απάντηση δεν θα στη δώσουν οι… αρμόδιοι. Θα τη δώσεις εσύ.

