Νικολέττα Καρρά: Μάγεψε με το μαύρο μπικίνι και το καλλίγραμμο κορμί της - Φωτογραφίες

Η Νικολέττα Καρρά απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, κερδίζοντας για ακόμη μια φορά τις εντυπώσεις με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Η δημοφιλής ηθοποιός, που φημίζεται για την αφοσίωσή της στη σωστή διατροφή και τη γυμναστική, μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών που ανέβασαν… τη θερμοκρασία.

Με φόντο τα κύματα και φορώντας ένα κομψό μαύρο μπικίνι, η Καρρά ποζάρει με αυτοπεποίθηση, επιδεικνύοντας το άψογα γυμνασμένο σώμα της. Οι καλοσχηματισμένοι κοιλιακοί της τράβηξαν τα βλέμματα των followers, οι οποίοι δεν άργησαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους.

«Άφησε τα κύματα να προκαλέσουν την ψυχή σου», έγραψε στη λεζάντα, με τα likes και τα σχόλια να πλημμυρίζουν την ανάρτηση.