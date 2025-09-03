Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

Η Βίκυ Κουλιανού είναι ξανά ερωτευμένη. Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV στη Μύκονο, μαζί με τον νέο της σύντροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διασκέδασε στα Ματογιάννια και στη συνέχεια έκανε μια χαλαρή βόλτα στα σοκάκια του νησιού.

Ο νέος της σύντροφος είναι ψηλός, μελαχρινός, με κοτσίδα και μούσια. Η σχέση τους έγινε γνωστή πριν από λίγο καιρό, όταν ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να φιλιούνται κατά την επιστροφή τους από διακοπές στη Σίφνο.

Σε παλαιότερη δήλωσή της για την προσωπική της ζωή, η Βίκυ Κουλιανού είχε αναφέρει: «Είμαι ένας άνθρωπος που παραδοσιακά μου αρέσει να βρίσκομαι σε μια σχέση... δεν μου αρέσουν οι μεσοβέζικες καταστάσεις και το περίπου». Επίσης, είχε δηλώσει ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να γίνει μητέρα.

