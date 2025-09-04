Στη Μύκονο ο γιος της Liz Hurley

Παρότι το ημερολόγιο δείχνει Σεπτέμβριο, οι αφίξεις διάσημων στη Μύκονο συνεχίζονται, με τελευταία εκείνη του γιου της Liz Hurley, Damian. Ο 23χρονος, που συνηθίζει να περνά μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στο «νησί των ανέμων», εμφανίστηκε ξανά στον αγαπημένο του προορισμό.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια μαζί με φίλους, κερδίζοντας για ακόμη μια φορά τα βλέμματα χάρη στη γοητευτική του εμφάνιση. Ο Damian, που μοιάζει εντυπωσιακά με τη μητέρα του και ακολουθεί αντίστοιχη πορεία στον χώρο της υποκριτικής και του μόντελινγκ, περιορίστηκε να δηλώσει πως «λατρεύει τη Μύκονο» όταν ρωτήθηκε από τον ρεπόρτερ Νικ Κουρούμαλο.

Είναι γιος της Hurley και του πολυεκατομμυριούχου Steve Bing, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια του lockdown, αντιμετωπίζοντας έντονη κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Ο Damian είχε απασχολήσει τα μέσα πριν από μερικά χρόνια, όταν στα 17 του συμμετείχε σε καμπάνια που προκάλεσε αίσθηση, καθώς εμφανιζόταν με ανδρόγυνη αισθητική, θυμίζοντας έντονα τη μητέρα του. Στα κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες σχολίαζαν πως πρόκειται για «κλώνο» ή ακόμα και «δίδυμο» της Liz Hurley.