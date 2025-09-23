Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

Η Κατερίνα Καινούργιου έβγαλε τα τακούνια της και φόρεσε τα παντοφλάκια της κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσιάστρια τόνισε πως ήθελε να νιώσει πιο ωραία στο διάλειμμα και έτσι συνέχισε την εκπομπή χωρίς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια που έχει συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Η παρουσιάστρια του Alpha ανέφερε: «Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια. Συγγνώμη, με πιέζουν λίγο. Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια μου. Θα μου πεις τώρα, “τι θες, να το παίζεις γκόμενα να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά”. Ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δεν βαριέσαι τώρα θα είμαι με αυτά, δεν πειράζει. Με είδατε πριν με τα ψηλά».