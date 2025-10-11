Τζίνα Αλιμόνου: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση», λέει για τον πρώην σύντροφό της

Η Τζίνα Αλιμόνου ανέφερε πως ο πρώην σύντροφός της ήταν ένας καλός άνθρωπος

Τζίνα Αλιμόνου: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση», λέει για τον πρώην σύντροφό της
H Τζίνα Αλιμόνου μίλησε για τον πρώην σύντροφό της τον οποίο κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Περιγράφοντας όλο το χρονικό στον ΑΝΤ1 η Τζίνα Αλιμόνου ανέφερε πως πρόκειται για έναν καλό άνθρωπο, ο οποίος θα έπρεπε να είχε επισκεφτεί κάποιον ειδικό, πριν τις εντάσεις που οδήγησαν στο συμβάν έξω από το σπίτι της.

«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε.

Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», είπε αρχικά η Τζίνα Αλιμόνου.

Περιγράφοντας το συμβάν: «Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου.

Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός πιο απότομος με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις. Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε και μετά επανήλθε. Όπως επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, χτυπούσε το κουδούνι», είπε στην κάμερα του ANT1 η Τζίνα Αλιμόνου.

