Νικόλ Κίντμαν: «Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο», λέει μετά το διαζύγιο της με τον Κιθ Έρμπαν

Ο Keith Urban, αριστερά και η Nicole Kidman στα 60ά ετήσια βραβεία της Ακαδημίας Country Music στις 8 Μαΐου 2025, στο Frisco του Τέξας.

Η Νικόλ Κίντμαν, 57 ετών, φαίνεται να προχωράει μπροστά με θετική διάθεση μετά την υποβολή διαζυγίου από τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 19 χρόνια. Σύμφωνα με πηγή στο PEOPLE, η ηθοποιός «κρατάει θετική στάση» και «δεν μένει σε μετανιωμένες αποφάσεις, πιστεύει ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο».

Η 57χρονη ηθοποιός «περιβάλλεται από τα δύο πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνη», λέει μια πηγή στο PEOPLE: «την οικογένειά της και τη δουλειά της».

Η ηθοποιός και παραγωγός έχει μπροστά της αρκετά επαγγελματικά σχέδια, όπως τηλεοπτικές μεταφορές των σειρών Margo's Got Money Troubles και Scarpetta, την 3η σεζόν του Big Little Lies και τη συνέχεια της ταινίας Practical Magic με τη Σάντρα Μπούλοκ, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Το πρώην ζεύγος στην 49η τελετή απονομής των βραβείων AFI Life Achievement Awards στην Kidman στο Λος Άντζελες στις 27 Απριλίου 2024 AP

Η Κίντμαν έχει δύο κόρες, Sunday Rose και Faith Margaret, 17 και 14 ετών αντίστοιχα, και ζήτησε να έχει την κύρια επιμέλεια στο πλαίσιο της συμφωνίας διαζυγίου. Παρά τις δυσκολίες του χωρισμού, η ηθοποιός παραμένει «ήρεμη και συγκεντρωμένη στο μέλλον και στις κόρες της», σύμφωνα με πηγές.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper's Bazaar, η Κίντμαν αναφέρθηκε στις προκλήσεις που φέρνει η ηλικία και οι προσωπικές απώλειες: «Ό,τι και αν είναι οδυνηρό ή δύσκολο, υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις. Θα το νιώσεις έντονα, θα φανεί ανυπέρβλητο, αλλά με υπομονή και αργά περνάει. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο».

Η Νικόλ Κίντμαν, αριστερά, και ο Κιθ Έρμπαν φτάνουν στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία στις 19 Νοεμβρίου 2017, στο Λος Άντζελες AP

Το διαζύγιο έγινε επίσημο όταν η Κίντμαν υπέβαλε αίτηση στο Νάσβιλ στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη ασυμφωνία, με ημερομηνία χωρισμού την ίδια ημέρα. Παρά τις προσπάθειες της ηθοποιού να σώσει τον γάμο, όπως ανέφεραν πηγές, η απόφαση ήταν αναπόφευκτη, με την οικογένεια Κίντμαν να παρέχει στήριξη, ειδικά η αδερφή της, Αντωνία.