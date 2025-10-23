Emily Ratajkowski: Η νέα της φωτογράφιση είναι η υπέρτατη ωδή στην γυμνή θηλυκότητα

Η Emily Ratajkowski κυριολεκτικά τα… αποκαλύπτει όλα στη νέα της φωτογράφιση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η γυμνή θηλυκότητα μπορεί να είναι τέχνη.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια ασπρόμαυρη καλλιτεχνική φωτογραφία, όπου ποζάρει ολόγυμνη μπροστά σε ένα λιτό φόντο. Τα μαλλιά της πέφτουν σε ανάλαφρους κυματισμούς, ενώ τα βλέφαρά της λάμπουν με διακριτική, μεταλλική σκιά.

https://www.instagram.com/p/DQHh3x-jB87/

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ratajkowski «παίζει» με τα όρια της μόδας και της έκφρασης. Μόλις τον περασμένο μήνα, έκλεψε τις εντυπώσεις στο fashion show του «Calvin Klein» στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με τολμηρό κόψιμο από τη φθινοπωρινή συλλογή 2025 του οίκου. Το σχέδιο άφηνε ακάλυπτη την πλάτη και το πλαϊνό μέρος του κορμιού της, συνδυάζοντας το μίνιμαλ με τη θεατρικότητα.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι / AP

Συμπλήρωσε το look με δερμάτινα τακούνια και οβάλ γυαλιά, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε θερμούς τόνους.

Η Ratajkowski, γνωστή για τη διαχρονική της αισθητική και τη στάση της υπέρ της γυναικείας ελευθερίας, έχει μετατραπεί σε σύγχρονο fashion icon που δεν φοβάται να προκαλέσει συζήτηση.

Όπως απέδειξε ξανά, η Emily δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από τον εαυτό της για να γράψει ιστορία στο στυλ.

