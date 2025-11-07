Άννα Κανδύλη: Αποχωρεί από το πάνελ του Κώστα Τσουρού

Το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο πριν τις 16.30 και την ολοκλήρωση του ενημερωτικού κομματιού του μαγκαζίνο «Το’χουμε», στον ΣΚΑΪ, η Άννα Κανδύλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το πάνελ της εκπομπής.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος τόνισε ότι είναι μία απόφαση που λαμβάνει για προσωπικούς λόγους, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι –όταν η θεματολογία το απαιτεί- θα βρίσκεται στο πλευρό του παρουσιαστή. Ενοχλημένη από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, δήλωσε ότι το τηλέφωνό της είναι πάντα ανοιχτό σε συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ και ότι δεν επιθυμεί να μιλούν άλλοι για εκείνη.

Μία γυναίκα με μακρά πορεία στο χώρο, φυσικά, συνεχίζει τη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ ενώ θα στηρίζει και την εκπομπή όταν απαιτείται. Άλλωστε, η επαγγελματική της γνωριμία με τον Κώστα Τσουρό κρατά εδώ και 20 χρόνια με τους δύο να έχουν σχέση αλληλοεκτίμησης και σεβασμού.

Την ίδια ώρα, αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον δημοσιογράφο Στέργιο Σαμαρτζή. Πληροφορίες τον θέλουν να περνά από το πάνελ στην αίθουσα σύνταξης, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει στην κάμερα του «Happy Day»: «Και εγώ από τα δημοσιεύματα το έμαθα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, ούτε από το κανάλι, ούτε από τον ίδιο. Προφανώς με σοκάρει και με στεναχωρεί. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Θέλω να είμαι στην εκπομπή, δεν θέλω να αποχωρήσω. Θα είναι κάτι που θα με στεναχωρήσει πολύ. Εφόσον μου γίνει πρόταση για την αίθουσα σύνταξης, θα το σκεφτώ. Επειδή, όμως, μου δόθηκε μια ευκαιρία να βγω μπροστά, θα ήταν πισωγύρισμα να φύγω από το πάνελ και να είμαι στην αίθουσα σύνταξης».

Όσον αφορά στον Χάρη Λεμπιδάκη, που επίσης φημολογείται ότι θα αποχωρήσει; Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το κανάλι.