Δήμητρα Αλεξανδράκη: Πλημμύρισε το σπίτι της από την κακοκαιρία - «Έχει περάσει νερό παντού»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είχε μια μικρή περιπέτεια το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, λόγω της κακοκαιρίας Adel, που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το σπίτι της.

Το γνωστό μοντέλο και influencer, δημοσίευσε κάποια story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους την περιπέτεια που πέρασε.

Όπως είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, το πάτωμά της είχε γεμίσει με νερά, όχι μόνο σε εκείνο τον όροφο αλλά και στον από πάνω.

«Ξύπνησα γιατί έπεφταν κυριολεκτικά κεραυνοί στην αυλή μου. Έχει πάρει το σπίτι μου νερό. Πριν από χρόνια είχε μπει νερό πάλι και είχε μπει κάτω στο βεστιάριο, είχα ρίξει μόνωση στην ταράτσα και το είχα φτιάξει, αλλά εδώ που έχω το γυαλότουβλο, βγαίνει σαν πυργάκι πάνω και σε αυτό δεν είχαμε ρίξει μόνωση. Παιδιά, έχει κάνει ρωγμή, έχει ανοίξει, έχει περάσει νερό στο πάνω πάτωμα και στο δεύτερο πάτωμα. Ευτυχώς κάτω στο βεστιάριο δεν έχει περάσει τίποτα», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Και πρόσθεσε: «Και εκτός από εκεί, έχει μπει νερό και από το τζάκι. Δες εδώ, στάζει νερό! Δες εδώ τι έχει γίνει… Κρίμα το κουτί το μεγάλο το Louis Vuitton… Ο καθένας με τον πόνο του. Δεν το πιστεύω! Πήρε κυριολεκτικά η βάρκα νερό!», πρόσθεσε στο βίντεό της η Δήμητρα Αλεξανδράκη, θέλοντας να διακωμωδήσει την κατάσταση.