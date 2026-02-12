Γενέθλια για την Αγγελική Νικολούλη - Το βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες της

Ημέρα χαράς είναι η σημερινή για την Αγγελική Νικολούλη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που μετρά πάνω από 40 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας και καθηλώνει κάθε βδομάδα το τηλεοπτικό κοινό με το «Φως στο Τούνελ» έχει τα γενέθλιά της.

Οι συνεργάτες της εκπομπής θέλησαν να της ευχηθούν ετοιμάζοντας ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα της εκπομπής στα social media.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο βλέπουμε δύο τούρτες με τη μία να έχει πάνω φωτογραφία της παρουσιάστριας, ενώ ακολουθούν ευχές από τον κάθε συνεργάτή της ξεχωριστά. Στη συνέχεια, φαίνεται η παρουσιάστρια να μπαίνει στο γραφείο, με τους συνεργάτες της να της κάνουν έκπληξη.

«Χρόνια πολλά Αγγελική μας!», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/reel/DUqObzeDEXo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

