Νικολούλη: Η ανάρτηση για τους τρεις μήνες από τον θάνατο της μητέρας της - «Στείλε ένα σημάδι»

Μία ανάρτηση για τη μητέρα της έκανε η Αγγελική Νικολούλη, τρεις μήνες μετά τον θάνατό της.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία της μητέρας της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πόσο της λείπει και πόσο θα ήθελε να τη δει. Η Αγγελική Νικολούλη της ζήτησε επίσης να της στείλει ένα σημάδι από εκεί ψηλά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Πέρασαν τρεις μήνες... Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα... Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν... Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή... Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι από εκεί πάνω... Αντάμωσες με τα παιδιά μας; Τα λέτε με τους θείους; Η γιαγιά, ο παππούς; Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με τη μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».