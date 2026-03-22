Καταγγελία Ζορζίνιο για Τσάπελ Ρόαν: «Έκαναν την 11χρονη κόρη μου να κλαίει»

Ο ποδοσφαιριστής Ζορζίνιο κατηγορεί δημόσια τη Τσάπελ Ρόαν ότι μέσω της ασφάλειάς της προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην 11χρονη κόρη του, η οποία – όπως υποστηρίζει – κατηγορήθηκε άδικα για «παρενόχληση», καταλήγοντας «σε κλάματα».

Το περιστατικό σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής περιέγραψε το περιστατικό μέσω Instagram Stories στις 21 Μαρτίου, τόσο στα πορτογαλικά όσο και στα αγγλικά.

Όπως ανέφερε, η σύζυγός του, Κάθριν Χάρντινγκ (γνωστή και ως Cat Cavelli), βρισκόταν στο Σάο Πάολο για το φεστιβάλ Lollapalooza Brasil, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί η Ρόαν.

Η 11χρονη κόρη τους, Άντα Λο, μεγάλη θαυμάστρια της τραγουδίστριας, είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα, φτάνοντας στο σημείο να ετοιμάσει και πλακάτ για τη συναυλία.

Στιγμιότυπο από τα Instagram Stories του ποδοσφαιριστή

«Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον»

Σύμφωνα με τον Ζορζίνιο, μητέρα και κόρη έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Τσάπελ Ρόαν. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, η τραγουδίστρια πέρασε από το τραπέζι τους.

Η μικρή, όπως περιγράφει, δεν πλησίασε ούτε μίλησε: απλώς πέρασε από δίπλα, κοίταξε για να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη και χαμογέλασε, πριν επιστρέψει στη θέση της.

Η αντίδραση της ασφάλειας

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας της ασφάλειας πλησίασε το τραπέζι και μίλησε με «εξαιρετικά επιθετικό τρόπο» τόσο στη σύζυγό του όσο και στην κόρη του. Ο άνδρας φέρεται να κατηγόρησε το παιδί για «ασέβεια» και «παρενόχληση», ενώ - όπως ισχυρίζεται ο ποδοσφαιριστής – απείλησε ακόμη και με καταγγελία στο ξενοδοχείο.

«Η κόρη μου ήταν εξαιρετικά αναστατωμένη και έκλαψε πολύ», έγραψε ο Ζορζίνιο, τονίζοντας ότι το περιστατικό την επηρέασε έντονα. «Δεν καταλαβαίνω πώς το να περάσει ένα παιδί από δίπλα και να κοιτάξει κάποιον μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση», πρόσθεσε.

Η δημόσια τοποθέτηση και το μήνυμα προς τη Ρόαν

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι της αλλά και του ξενοδοχείου Palácio Tangará δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο.

Ο Ζορζίνιο έκλεισε την ανάρτησή του ασκώντας κριτική στη συμπεριφορά της τραγουδίστριας, τονίζοντας ότι ως δημόσιο πρόσωπο γνωρίζει καλά τα όρια και τον σεβασμό που απαιτούνται. «Αυτό που συνέβη δεν ήταν θέμα ορίων. Ήταν απλώς ένα παιδί που θαύμαζε κάποιον», ανέφερε.

Σε πιο έντονο τόνο, πρόσθεσε: «Χωρίς τους θαυμαστές, δεν θα υπήρχες. Και στους θαυμαστές: δεν αξίζει την αγάπη σας».

Το ευρύτερο πλαίσιο: τα όρια με τους fans

Η Τσάπελ Ρόαν έχει μιλήσει επανειλημμένα για την ανάγκη ύπαρξης ορίων με τους θαυμαστές και τους παπαράτσι.

Πρόσφατα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, όταν κατηγόρησε φωτογράφους και θαυμαστές για «ενοχλητική συμπεριφορά» έξω από εστιατόριο όπου βρισκόταν.

Ένα περιστατικό που προκαλεί συζητήσεις

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στους celebrities και το κοινό τους – ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά.

Ο ίδιος ο Ζορζίνιο έκλεισε με μια έκκληση: «Ελπίζω αυτό να αποτελέσει αφορμή για σκέψη. Κανείς δεν πρέπει να περνά κάτι τέτοιο – πόσο μάλλον ένα παιδί».

