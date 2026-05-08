Επιστρέφει στον ALPHA η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου, μετά από ένα break λόγω της γέννησης της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, τη Δευτέρα.

«Από Δευτέρα όμως τι θα γίνει; Θα τα χάσω τα κιλά που πήρα εδώ μαζί σου, γιατί εδώ και εκεί και σε όλη την εκπομπή, η εκπομπή θα γίνει πιο σούπερ. Η Super Κατερίνα, η Κατερίνα μας, επιστρέφει! Οπότε πρόσεξε τι θα φτιάξεις τη Δευτέρα», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον Πέτρο Συρίγο, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, την Παρασκευή.

«Από τη Δευτέρα το Κατερινάκι μας θα είναι εδώ. Ξέρω, σας έχει λείψει πάρα πολύ. Ξέρω επίσης ότι και σε εκείνη λείψατε τόσο, τόσο πάρα πολύ. Τη Δευτέρα το πρωί εδώ 10 η ώρα το Κατερινάκι επιστρέφει! Η εκπομπή θα γίνει πιο σούπερ από σούπερ!», συμπλήρωσε ο Στέφανος αποχαιρετώντας τους τηλεθεατές του ALPHA για το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Καινούργιου προανήγγειλε την επιστροφή της στην εκπομπή μέσα από μία λιτή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10.00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», έγραψε η παρουσιάστρια δημοσιεύοντας στα stories το τρέιλερ του μαγκαζίνο.