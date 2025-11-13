«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα – Ποιοι προηγούνται και ποιοι… αγχώνονται

Στα χαρακώματα βρίσκονται ήδη οι γαλάζιοι υποψήφιοι σε Βόρειο και Νότιο Τομέα της Αθήνας. Στο Βόρειο Τομέα, εκεί όπου η ΝΔ παραδοσιακά σαρώνει, οι 7 έδρες φαίνεται πως θα περιοριστούν στις 5 – άντε, στην καλύτερη περίπτωση, στις 6. Αυτό έχει σημάνει συναγερμό στα επιτελεία των υποψηφίων, που μετρούν… κουκιά και σταυρούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Κωστής Χατζηδάκης καταλαμβάνει την πρωτιά, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ακολουθεί κατά πόδας, έχοντας πάντα το δικό του φανατικό κοινό. Την τριάδα συμπληρώνει ο Παύλος Μαρινάκης, το νέο αίμα, που να πηγαίνει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμεναν κάποιοι. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Νίκη Κεραμέως και ο Δημήτρης Καιρίδης. Στον Νότιο Τομέα, το τοπίο είναι εξίσου… ηλεκτρισμένο. Ο Νίκος Δένδιας προηγείται με άνεση, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος κρατάει τη δεύτερη θέση, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Εδώ το νέο πρόσωπο που συζητιέται είναι ο Νίκος Ρωμανός, που αναμένεται να κάνει θετικό ντεμπούτο. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, βλέποντας ότι οι έδρες της ΝΔ δύσκολα θα ξεπεράσουν τις 7, ετοιμάζονται για μάχη σώμα με σώμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι την κάλπη, το γαλάζιο παρασκήνιο θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα!

Το σενάριο της απόλυτης ανατροπής με το κόμμα Σαμαρά...

Την ώρα που όλοι δηλώνουν σίγουροι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, υπάρχει ένας άνθρωπος που δηλώνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, αλλά έχει αφήσει κάποιες ανοιχτές χαραμάδες επιστροφής του στη ΝΔ. Ακούγεται απίστευτο αλλά αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά τον Σαμαρά αφού υπήρξε επί σειρά ετών ο πιο στενός συνεργάτης του και διευθυντής του γραφείου του όταν ο Μεσσήνιος πολιτικός ήταν πρωθυπουργός. Μπορεί τώρα να μην είναι δίπλα του, αλλά σίγουρα ξέρει να τον... διαβάζει. Θα μου πείτε, θα επιστρέψει έτσι εύκολα ο Σαμαράς; Χωρίς μια κίνηση μερικής έστω ικανοποίησής του; Προσωπικά το αποκλείω εδώ που έφτασαν τα πράγματα. Αν όμως ο Μητσοτάκης κάνει μία - δύο κομβικές κινήσεις/παρεμβάσεις στον επόμενο ανασχηματισμό, μπορεί ο πρόεδρος Αντώνης να μαλακώσει... και να δώσει τόπο στην οργή και να φανεί η παράταξη ενωμένη και συσπειρωμένη στο δρόμο για τις κάλπες. Όλα τα παραπάνω βέβαια είναι σενάρια. Τα "happy end" είναι για τον κινηματογράφο κυρίως.

Γκρίνια στη ΝΔ για τον influencer υπουργό

Δεν σας κρύβω ότι στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχει γκρίνια για έναν ακόμα υπουργό της ΝΔ, ο οποίος μπορεί στην υπόθεση των ΕΛΤΑ να ήταν εξαφανισμένος, αλλά βρήκε το χρόνο να κάνει χιουμοριστικά βιντεάκια στα social media και να προσπαθεί να βάλει πλυντήριο πιάτων στο σπίτι του! Ο λόγος για τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου που μας ενημέρωσε μες στην τρελή χαρά ότι έλλειπε η γυναίκα του, η Σούλα το Σαββατοκύριακο και αναγκάστηκε να κάνει τις δουλειές του σπιτιού... OMG και τρεις χορεύουν δηλαδή. Ζει στο δικό του συννεφάκι ο υπουργός. Η ανάρτησή του σχολιάστηκε αρνητικά και η γκρίνια έφτασε μέχρι την Ηρώδου Αττικού 19 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο φιάσκο των ΕΛΤΑ ήταν... αόρατος επί μία και πλέον εβδομάδα. Δεν ήξερε και δεν άκουσε τίποτα. Καλά θα πάει κι αυτό.

Σοβαρό... branding

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι κατά γενική ομολογία ένα πρόσωπο που δημιουργεί έντονα συναισθήματα. Διαθέτει ταυτόχρονα φανατικούς υποστηρικτές και ορκισμένους εχθρούς. Τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή το ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έκδοση του βιβλίου του, η επικοινωνιακή «καταιγίδα» που έχει δημιουργήσει δεν έχει προηγούμενο. Η καθημερινή παραγωγή περιεχομένου με θέμα το βιβλίο ή τον συγγραφέα, έχει οδηγήσει στο να ανοίξει ακόμη πιο έντονα η συζήτηση γύρω από το όνομά του. Η δουλειά που έχει γίνει πάντως αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι είναι πολύ καλά μελετημένη και ότι η επικοινωνιακή στρατηγική ακολουθείται βήμα προς βήμα χωρίς παρεκβάσεις. Και μάλιστα αποδεικνύεται τόσο επιτυχημένη που μέχρι και η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού εμφανίζεται εντυπωσιασμένη με το πόσο θερμή ανταπόκριση υπάρχει.

Κατρίνης, ο «κόφτης» και η πρώτη ιστορική... διακοπή!

Πρεμιέρα με χιούμορ, αλλά και με... διακοπή έκανε ο Μιχάλης Κατρίνης στη Βουλή, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος βουλευτής που «έφαγε πόρτα» από τον νέο αυτόματο «κόφτη» μικροφώνου! Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, με το γνωστό του στυλ, ξεκίνησε την ερώτησή του προς τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, προειδοποιώντας με χαμόγελο πως «αν ξεπεράσω τον χρόνο, μην το πάρετε προσωπικά – να δούμε αν δουλεύει το σύστημα». Προφητικός αποδείχθηκε ο κ. Κατρίνης, αφού λίγα λεπτά αργότερα, όταν επιχείρησε να επανέλθει για να πάρει πιο... χορταστική απάντηση, ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας του υπενθύμισε ότι «δεν απαντούν μόνο οι υπουργοί, αλλά κόβει και ο κόφτης». Και πριν καλά-καλά ολοκληρώσει τη φράση του, το μικρόφωνο του Κατρίνη έκλεισε αυτομάτως, οι οθόνες της Βουλής έγραψαν «χρόνος εξαντλήθηκε» και ο βουλευτής συνέχισε να μιλάει... για την ιστορία, χωρίς όμως να ακούγεται! Ο κ. Μπούρας, με το γνωστό του χιούμορ, τον ευχαρίστησε και έδωσε τον λόγο στον υφυπουργό, με τον Κατρίνη να καταγράφεται ως ο πρώτος «παραβάτης» του νέου συστήματος. Ποιος είπε ότι η Βουλή δεν έχει και τις τεχνολογικές της στιγμές;

Η Eurobank ανοίγει το παιχνίδι της Agentic AI

Στα κεντρικά γραφεία της Eurobank, το τελευταίο διάστημα, οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Ο λόγος; Μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στον τραπεζικό κλάδο της χώρας – και όχι μόνο. Η στρατηγική συνεργασία με τη Fairfax Digital Services, μέλος του διεθνούς ομίλου Fairfax, δεν είναι απλώς μια ακόμη τεχνολογική σύμπραξη. Στο παρασκήνιο, πρόκειται για το εφαλτήριο που φέρνει την Eurobank στην πρώτη γραμμή της επόμενης γενιάς Τεχνητής Νοημοσύνης: της λεγόμενης Agentic AI. Η Eurobank, με τη στήριξη της EY και της Microsoft, ετοιμάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής αυτοματοποίησης. Στόχος, η δημιουργία αυτόνομων, «ευφυών» συστημάτων που όχι μόνο εκτελούν εντολές, αλλά μαθαίνουν, προσαρμόζονται και παίρνουν πρωτοβουλίες, διαμορφώνοντας εξατομικευμένες εμπειρίες για πελάτες και προσωπικό.Το σχέδιο, που εκπονείται σε στενή συνεργασία με το AI & Data Centre of Excellence της EY στην Ελλάδα, προβλέπει την ανάπτυξη μιας επεκτάσιμης και πλήρως αυτοματοποιημένης πλατφόρμας Agentic AI, η οποία θα ενσωματωθεί στον πυρήνα των τραπεζικών λειτουργιών. Η μετάβαση από πιλοτικές εφαρμογές σε λύσεις μεγάλης κλίμακας αποτελεί το μεγάλο στοίχημα – και, όπως λένε αρμόδιες πηγές, η Eurobank θέλει να είναι η πρώτη που θα το πετύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τεχνολογικό σκέλος, η τράπεζα ποντάρει στο Microsoft Azure και την EY.ai AgenticPlatform, ενώ η NVIDIA μπαίνει στο παιχνίδι με την υπολογιστική της ισχύ, επιταχύνοντας την εκπαίδευση και λειτουργία των συστημάτων. Ο απώτερος στόχος; Ένα νέο πρότυπο τραπεζικής, όπου η ευελιξία, η αποδοτικότητα και η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση δεν θα είναι απλώς υποσχέσεις, αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η κίνηση αυτή τοποθετεί την Eurobank σε ρόλο πρωταγωνιστή στην ευρωπαϊκή κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα. Το στοίχημα είναι μεγάλο, οι προσδοκίες ακόμη μεγαλύτερες – και το παρασκήνιο δείχνει πως η μάχη για την τραπεζική του μέλλοντος μόλις ξεκίνησε.

Ο Κωτσόβολος πήγε Skroutz

Έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και αρκετές συζητήσεις ότι η Κωτσόβολος είναι πλέον στην πλατφόρμα του Skroutz, του γνωστού online marketplace. Μέχρι τώρα, η γνωστή αλυσίδα είχε επιλέξει να απέχει αλλά τώρα τα δεδομένα άλλαξαν με τη νέα διοίκηση να εκτιμά ότι πρέπει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Η συνεργασία δεν σταματά εκεί καθώς πλέον οι πελάτες της Κωτσόβολος μπορούν να παραλαμβάνουν παραγγελίες σε Skroutz Points, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες συνέργιες. Όπως, για παράδειγμα, να παραγγέλνει κανείς ένα ψυγείο από ένα κατάστημα του Skroutz marketplace και τη μεταφορά και την εγκατάσταση να την υλοποιεί η ομάδα της Κωτσόβολος. Είμαστε πλέον στην εποχή του συναγωνισμού και όχι του ανταγωνισμού.

Διαφορετικό το φετινό Black Friday

Τις προηγούμενες χρονιές στις αρχές Νοεμβρίου οι καμπάνιες για το επερχόμενο Black Friday είχαν ξεκινήσει για τα καλά. Σε σημείο που είχαμε φθάσει στο σημείο να χαρακτηρίζεται ο Νοέμβριος ως μήνας Black Friday και όχι μόνο η εβδομάδα που περιλαμβάνει την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου. Φέτος, όμως, περισσότερο βλέπουμε και ακούμε χριστουγεννιάτικες (!) καμπάνιες παρά για το Black Friday. Πολύ λίγες αλυσίδες ξεκίνησαν από νωρίς σε σημείο που πολλοί να αναρωτιούνται πόσο διαφορετικό θα είναι το φετινό Black Friday. Ειδικά στα ηλεκτρονικά και στα ψηφιακά προϊόντα όπου οι κατασκευαστές περιμένουν να υπάρχουν ελλείψεις τα επόμενα τρίμηνα και σκέπτονται ότι δεν είναι ανάγκη να δώσουν όλα όσα έχουν στις αποθήκες τους.

Η Zalando και ο διεθνής e-ανταγωνισμός

Δεν είναι μόνο οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά αλλά και οι ευρωπαϊκές. Τελευταίο δείγμα η γερμανική Zalando, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες e-commerce στην Ευρώπη όσον αφορά στην λιανική πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης. Οι ειδήμονες την περίμεναν εδώ και χρόνια αλλά φαίνεται ότι τώρα ωρίμασαν οι συνθήκες κυρίως επειδή η ελληνική αγορά δείχνει πλέον να κυριαρχείται από τα marketplaces. Και σε αυτό το σενάριο, εταιρείες με μεγάλη παρουσία και δυνατότητες για καλύτερες τιμές και πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση θα αντέξουν.