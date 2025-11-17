Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη

Ο υπουργός Οικονομικών έγινε έξαλλος με μια ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που έγινε μέσω ΑΙ και είναι όπως λένε deepfake. Στο εν λόγω υλικό ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν “προγράμματα υψηλής απόδοσης” – κάτι που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Άμεσα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης προσωπικά, υπέβαλαν το πρωί της Παρασκευή έγκληση–μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Για τα ανωτέρω, εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα...

Αυτός ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα που εμπλέκεται και στο σκάνδαλο με τις επενδύσεις στο καζίνο έχει φωτογραφηθεί με το μισό υπουργικό συμβούλιο, αλλά δεν τον ήξερε κανείς! Τώρα οι νεοδημοκράτες έχουν πλήρη άγνοια για τον κύριο... της συμμορίας των καζίνο. Τώρα αρχίζει το κλασικό ελληνικό παιχνίδι: «Δεν ήξερα», «ήταν μια τυχαία γνωριμία», «ήθελε απλώς μια φωτογραφία ο άνθρωπος». Καταπληκτικό. Ο τύπος εντωμεταξύ εμφανίζεται και σε διάφορα τραπέζια να χαμογελά παρεΐτσα με 3-4 κορυφαίους υπουργούς αλλά κανείς δεν τον ήξερε. Αυτό κι αν είναι απ' τ' άγραφα. Τρώγαν, πίναν και γελούσαν με έναν άγνωστο... Τι πιο φυσικό; Μπορεί ο άνθρωπος να ήταν απλά ένας αθώος συλλέκτης φωτογραφιών.

Οι Κινέζοι, η Cosco και ο Καραμανλής

Όπως μαθαίνω το Ελληνοκινεζικό Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό & Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυσή του (1995–2025), διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στον Ελληνικό Κόσμο (18:00-20:30). Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Λ.Δ. της Κίνας στην Ελληνική Δημοκρατία και διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Στην εκδήλωση αναμένεται να βρεθεί και να τιμηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ο οποίος έχει προσκληθεί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο πρόεδρος θα τοποθετηθεί με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι η είσοδος της Coscoστο λιμάνι του Πειραιά ήταν ένα «ατυχές γεγονός».

«Εκείνη την εποχή, όπως είχε αναφέρει ο πρωθυπουργός σας, δεν υπήρχαν άλλοι πλειοδότες. Ήταν μια περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη. Είναι ατυχές, αλλά νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί, να βρεθεί λύση», είπε στη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1. Για όσους αγνοούν, θυμίζω ότι η πρώτη συμφωνία των Κινέζων για το λιμάνι έγινε το 2008 επί Καραμανλή και έσπασε έτσι το κρατικοδίαιτο συνδικαλιστικό καθεστώς που έκανε κουμάντο στο λιμάνι και κρατούσε πίσω την ανάπτυξη στον Πειραιά.

Το άρθρο 167 του Ποινικού Κώδικα και η ανησυχία ενός νυν και ενός πρώην Υπουργού

Μαθαίνουμε ότι ένας Υπουργός αλλά και ένας πρώην Υπουργός δεν αισθάνεται και τόσο καλά τελευταία πέρα από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Φραπέ. Και ο λόγος είναι ότι του εξήγησαν τι μπορεί να σημαίνουν οι συνεχείς διώξεις και απειλές στην Τυχεροπούλου που επιβεβαιώνονται με πράξεις και παραλείψεις αλλά και τα όσα ακούγονται στις συνομιλίες για την αυτήν και την Ευρωπαία Εισαγγελέα κα Πόπη Παπαδρέου. Και το ζήτημα για την Τυχεροπούλου δεν είναι ότι ταλαιπώρησαν και κυνήγησαν μια υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά μια συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ μπλέκουν με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα το άρθρο167 που αναφέρεται στη βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Ούτε ψύλλος στον κόρφο τους δεδομένου ότι εδώ δεν υπάρχει κάλυψη από το νόμο περί ευθύνης Υπουργών.

Η περίεργη στάση ΣΥΡΙΖΑ

Τελικά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή κάτι άλλο συμβαίνει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Σπήλιος Λιβανός ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και στενός φίλος του πρωθυπουργού από τα παιδικά τους χρόνια ανέφερε ότι «Ερχόμενος αντιμέτωπος με τους αριθμούς έμεινα εμβρόντητος, καθώς ήταν ηλίου φαεινότερο ότι υπήρχε μια ραγδαία και αφύσικη αύξηση του αριθμού των αμνοεριφίων σε συγκεκριμένες κτηνοτροφικές περιοχές της επικράτειας καθώς, επίσης, και μια τεράστια αύξηση στην κατανομή Εθνικού Αποθέματος», σημειώνοντας ότι στην Κρήτη εμφανιζόταν μια σωρευτική αύξηση των δηλώσεων κατά 708,7%». Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό έριξε καρφί στον προκάτοχό του Μάκη Βορίδη ότι δεν τα είχε δει. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το προσπέρασε και «τα έριξε» στον επόμενο Υπουργό λέγοντας ότι ο Γεωργαντάς ξέπλυνε τους παράνομους βοσκότοπους. Αυτά αν δεν κάνουμε λάθος μας θυμίζουν κάτι επιχειρήματα που έλεγε ο κακήν κακώς απομακρυνθείς Σαλάτας αλλά και η Neuropublic. Περίεργα πράγματα.

Ο λογαριασμός του Ελβετικού

Τελικά η ρύθμιση για τα δάνεια του Ελβετικού Φράγκου που αναμενόταν ήλθε και ήταν πολύ καλύτερη και από αυτά που ακούγονταν πριν από λίγους μήνες αλλά και από τις προσδοκίες που είχαν οι δανειολήπτες που έχουν εγκλωβιστεί χρόνια στο κυκεώνα των συγκεκριμένων δανείων φτάνοντας να πληρώνουν δόσεις και να μην έχει τελειωμό το υπόλοιπο του δανείου. Το μέσο κούρεμα των δανείων μπορεί να φτάσει στο 30% σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς και αυτό σημαίνει κόστος της τάξεως 650 με 750 εκ ευρώ για όλες τις τράπεζες που ναι μεν έχουν πάρει προβλέψεις αλλά τώρα θα πρέπει να προχωρήσουν σε διαγραφές. Προσέξτε μιλάμε για μέσο κούρεμα και όχι ανώτατο διότι σε ακραίες περιπτώσεις το κούρεμα είναι πολύ μεγάλο. Αν δεν αλλάξει κάτι στο τελικό σχέδιο το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε χαρούμενους τους δανειολήπτες και λιγότερο χαρούμενες τις τράπεζες κυρίως την Eurobankη οποία ήταν η πρώτη που λάνσαρε στο παρελθόν επιτόκια με Ελβετικό και έχει τη μερίδα του λέοντος με 1,6 δις ευρώ από τα 2,3 δις συνολικά δάνεια σε Ελβετικό ενώ ακολουθεί η Πειραιώς με αρκετά λιγότερα δάνεια γύρω στα 500 εκ ευρώ ενώ πολύ μικρές έως ανύπαρκτες είναι οι επιπτώσεις σε Εθνική και Alpha που έχουν μικρή έκθεση σε δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο.

Η ωμή πραγματικότητα για Euronext-EXAE

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μπορεί να έκανε χαρούμενους τους Δανειολήπτες σε Ελβετικό αλλά όχι και την πλειοψηφία των ιδιωτών και θεσμικών μετόχων της ΕΧΑΕ. Και αυτό λόγω των νομοθετικών μεταβολών που έγιναν εν μέσω της δημόσιας πρότασης που επέτρεψαν στο Euronext να κατεβάσει τον πήχη της δημόσιας πρότασης αλλά και να έχει το πλαίσιο σε περίπτωση που πετύχει το στόχο της δηλαδή να συγκεντρώσει το ποσοστό που έχει ζητήσει να μπορεί να συντρίψει όσους δεν έχουν δεχτεί την πρότασή της με τη δύναμη της πλειοψηφίας. Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς ο Υπουργός εξ αρχής έδωσε στήριξη στο εγχείρημα Euronext που φαίνεται να αποτελεί και πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η ένταξη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά. Και μια τέτοια επιλογή είναι σαφώς προτιμητέα από τη σημερινή πραγματικότητα όπου στην ΕΧΑΕ κάνουν κουμάντο η εκάστοτε κυβέρνηση και οι τράπεζες και μάλιστα έχοντας όχι ιδιαίτερα μεγάλες θέσεις. Και το κουμάντο φαίνεται και στα όσα συμβαίνουν σε πολλές ομολογιακές εκδόσεις και δημόσιες εγγραφές που γίνονται για να μειωθεί ο τραπεζικός κίνδυνος. Βέβαια το ερώτημα είναι αν η έλευση του Euronext θα αλλάξει και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Αυτό μένει να φανεί αν και τα δείγματα που έδωσε το Euronext δεν είναι και τόσο καλά. Και δεν είναι καλά δείγματα οι πάσης φύσεως ψυχολογικοί και όχι μόνο εκβιασμοί μέσω non papers. Οι αγορές για να λειτουργούν ομαλά δεν χρειάζονται τέτοια κόλπα που δημιουργούν στρεβλώσεις. Από την άλλη είναι τουλάχιστον υποκριτές όσοι θεωρούν μη ικανοποιητική την προσφορά για την ΕΧΑΕ όταν πριν αυτή γίνει η μετοχή ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα και μια σχετική απαξία με ευθύνη βεβαίως και του management Κοντόπουλου. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις σήμερα που τελειώνει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης τα αποτελέσματά της θα καταστήσουν το Euronext το νέο μεγαλομέτοχο που θα διοικεί την ΕΧΑΕ. Και με βάση τη νομοθεσία που ψηφίστηκε είναι θέμα να γίνει και ο μοναδικός και η εταιρία να πάψει να είναι εισηγμένη. Εκτός και αν το πολιτικό κόστος αποτελέσει ανάχωμα και δικαιώσει αυτούς που δεν θα ενδώσουν στην προσφορά του Euronext.

Ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte

Σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την έκθεση forensic της Deloitte κ αι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν είχαμε μετρήσει καλά καθώς ο λογαριασμός δεν ήταν 100.000 ευρώ αλλά ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Μάλιστα η μια σύμβαση η αρχική έχει τροποποιηθεί κάμποσες φορές και άκουσον άκουσον έβαλαν ότι μπορεί να φτάσει στις 195 χιλιάδες ευρώ με χρονοχρέωση. Και κατά διαβολική σύμπτωση έφτασε στο ανώτατο ποσό και μετά ήλθε και μια άλλη σύμβαση περί τις 30.000 ευρώ. Πραγματικά θα θέλαμε να μάθουμε πόσο ακριβώς έχει κοστίσει αυτός ο έλεγχος στα ΕΛΤΑ αλλά και τι τελικά βρέθηκε. Διότι για να χρειάστηκε τόσος χρόνος προφανώς θα πρέπει να δικαιολογηθεί με την ύπαρξη σοβαρών ευρημάτων τα οποία θα οδηγήσουν και σε απόδοση ευθυνών. Αναμένουμε λοιπόν μιας και ο έλεγχος έχει τελειώσει να υπάρξει και η σχετική πληροφόρηση. Κατά τα λοιπά οφείλουμε να επισημάνουμε στη διοίκηση Σκλήκα η οποία συνεχίζεται χωρίς τον Σκλήκα πως η DeloitteBusiness Solutions δ εν είναι ελεγκτική εταιρία όπως αναφέρουν στις αποφάσεις ανάθεσης και πληρωμών που έχουν λάβει. Είναι μια συμβουλευτική εταιρία η οποία θα γράφει και στο πόρισμα που έχει παραδώσει ότι δεν έχει και καμία ευθύνη. Τόσο απλά τόσο ξεκάθαρα.

Οι Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

Έχουμε την αίσθηση ότι οι δηλώσεις της πρέσβειρας των ΗΠΑ για τον ΟΛΠ προετοιμάζουν το έδαφος για αυτά που έρχονται. Γιατί αν έμενε στο πρώτο μέρος της φράσης της ότι ήταν «Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO» θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι επρόκειτο για απλή αντίδραση αλλά όταν η πρόταση συνεχίζεται με το «υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί» δείχνει ότι οι Αμερικάνοι έχουν βάλει στόχο και έχουν βρει τον τρόπο να κόψουν το «κεφάλι του Δράκου στην Ευρώπη» όπως είχε περιγράψει τον ΟΛΠ ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίγκόταν είχε επισκεφτεί το 2019 την Ελλάδα. Και έχει ενδιαφέρον ότι η μετοχή του ΟΛΠ τον τελευταίο μήνα κινείται πτωτικά. Ο ΟΛΠ όμως δεν είναι ο μόνος στόχος καθώς γενικά τις Κινέζικες Επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη δεν τις βλέπουν με καλό μάτι. Μια τέτοια επένδυση είναι και αυτή της Gridστον ΑΔΜΗΕ όπου βλέπουμε ότι λύση στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου ετοιμάζονται να δώσουν οι Αμερικάνοι. Οι δε Κινέζοι του ΑΔΜΗΕ κάνουν τον Κινέζο ενώ γενικότερα γνωρίζουν πως οι μεγάλες επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ απαιτούν κεφαλαιακή ενίσχυση.

Οι … άλλες εξελίξεις

Μιας και αναφερθήκαμε στον ΑΔΜΗΕ το αμερικάνικο ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να φέρει και άλλου είδους εξελίξεις. Διοικητικές. Κρατήστε το στα υπό όψιν γιατί οι εξελίξεις τρέχουν.

Οι άδειες για το φάσμα και η άνεση του ΟΤΕ

Για όσους δεν το θυμούνται το 2027 θα έχουμε ανανέωση των αδειών φάσματος για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Και αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ο ΟΤΕ πάντως δεν προβληματίζεται καθώς βλέπει τις ελεύθερες ταμειακές του ροές να αυξάνονται και μάλιστα με ρυθμό υψηλότερο των αρχικά εκτιμώμενων. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη άνεση να κάνει επενδύσεις αλλά και να δίνει καλές ανταμοιβές στους μετόχους. Για τη φετινή οι καλύτερες ανταμοιβές είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν μετά και τις θετικές επιδράσεις στις ταμειακές ροές από την πώληση της Rom Telekom

Άμεση κέρδος για τον AKTOR από τη συμμετοχή στην ATLANTIC – SEE

Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο του χειμώνα, από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, υπέγραψαν χθες Κυριακή η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η προμήθεια του Αμερικανικού LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ μετέχει με 40%, και όμιλος AKTOR με 60%.



Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η εμπορία US LNG ξεκινάει άμεσα και όχι το 2030. Άρα η κατά 60% θυγατρικη της AKTOR που συμμετέχει στην ATLANTIC – SEE, θα ξεκινήσει ήδη από το 2025 να φέρνει αποτελέσματα στον ισολογισμό της AKTOR, αφού ενοποιούνται τα αποτελέσματα της Atlantic See LNG σε αυτά της AKTOR.

Η μελέτη έφερε προβληματισμό για την Aegean

Ο αρχικός ενθουσιασμός για τα αποτελέσματα ενιαμήνου της Aegean έδωσε τη θέση του σε προβληματισμό μετά την αναλυτικότερη μελέτη των ποιοτικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Έτσι μετά το άλμα της περασμένης Τετάρτης η μετοχή έκανε πτωτικό γύρισμα χάνοντας μέρος των κερδών της. Τι είναι αυτό όμως που προβληματίζει; Είναι η εμφάνιση πιέσεων στις τιμές καθώς η αύξηση των εσόδων εμφανίζει χαμηλότερο ρυθμό από την αύξηση της επιβατικής κίνησης. Αυτό αν έχει συνέχεια είναι πιθανό να δημιουργήσει πίεση στην κερδοφορία. Και οι πιθανότητες να συνεχιστεί είναι αυξημένες λόγω της τάσης αύξησης της προσφοράς θέσεων ειδικά σε δημοφιλής προορισμούς που δραστηριοποιούνται μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες και όχι μόνο. Πέραν αυτού υπάρχει και το ζήτημα με το κόστος των ρύπων και ένα μεγάλο ερώτημα για τις τιμές των καυσίμων οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν και μπορεί σε αυτή τη συγκυρία να βοήθησαν αλλά αυτό δεν εγγυάται το μέλλον.