Το MindFlow 2021 με μια ματιά!

Μπορεί το MindFlow 2021 να ανήκει πια στο παρελθόν αλλά κανείς δεν μπορεί εύκολα να ξεχάσει τι πραγματικά συνέβη στις 25 Σεπτεμβρίου του 2021 στην ΟΤΕ Academy στο Μαρούσι!

Το τρίτο κατά σειρά soft-skills oriented event του ThinkBiz, προσαρμοζόμενο στα νέα δεδομένα, πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο δίνοντας την επιλογή τους συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης.

Κατά την διάρκεια του event πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές ομιλίες και workshops από καταξιωμένους experts της αγοράς για το πώς οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τα απαραίτητα soft skills που είναι σημαντικά τόσο για το ακαδημαϊκό όσο και για το επαγγελματικό περιβάλλον.

Ακόμα ακολούθησαν 1on1 interviews αλλά και CV Corner όπου εμπειροι recruiters μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες tips για το βιογραφικό τους και τους συμβούλεψαν για τα DOs and DON’Ts μιας συνέντευξης μέσα από mock-up interviews.

Φυσικά, από το MindFlow 2021 δεν έλειπε το networking των συμμετεχόντων με φοιτητικούς οργανισμούς, start-up εταιρείες και φυσικά με τους ομιλητές, αλλά κα διαδραστικά παιχνίδια, booths και happening με στόχο οι παρευρισκόμενοι να εξελίξουν ενεργά τον επαγγελματικό τους εαυτό.

«Το slogan του MindFlow ? Develop Your Business Self»

Το event στήριξαν ως αποκλειστικός Platinum Sponsor η LeasePlan, ως Gold Sponsor η Priority και ως Silver Sponsor η Dia Gerontoudi Prep Center!

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην OTEAcademy με χορηγία της ίδιας.

Key Sponsor του event ο Tassos Giannouris, Educational Partner η CollegeLink και Giveaway Sponsors η Alterlife, η Special Plexiglass Artist, οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος και η Ecolife.

Το MindFlow δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την υποστήριξη των Pizza Fan, Goody’s, Everest, The Big Bad Wolf και Efood ως Food Partners αλλά και της Coca-Cola Τρία Έψιλον, του Κτήματος Σπυρόπουλου και της Natuevo Aloe Vera Juice ως Major In-Kind Sponsors.

Με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στήριξαν επίσης οι In-Kind Sponsors: Frezyderm, Sarantis Group, Septona, Nestle Fitness, Maggi, Maped Greece, Mars, Herbs & Beauty, Violanta.

Το MindFlow 2021 ολοκληρώθηκε αλλά το ραντεβού μας ανανεώνεται για το MindFlow 2022!

Μέχρι τότε, don't forget to Develop Your Business Self!