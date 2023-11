Lenovo Access the Future - H Lenovo οδηγεί τις εξελίξεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε έναν κόσμο γεμάτο κορυφαίες εμπειρίες τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά και στους τρόπους με τους όποιους η Lenovo φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλους (“ΑΙ for All”), ταξίδεψε η Lenovo τους καλεσμένους της στην ετήσια εκδήλωση τεχνολογίας της εταιρείας

Μια μοναδική βραδιά χάρισε η Lenovo στους προσκεκλημένους της, στην ετήσια εκδήλωση του No1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, με αφορμή τη νέα στρατηγική της εταιρίας «ΑΙ for All».

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Γενικός Διευθυντής της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης - με μια εισαγωγή για το Lenovo 360, τη στρατηγική της εταιρίας που ενοποιεί δομές παγκόσμιων καναλιών και εισάγει λύσεις που επιτρέπουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και συνεργασία στο εργατικό δυναμικό, ευελιξία υποδομής και βελτιώσεις βιωσιμότητας, αλλά και στις πρωτιές της εταιρείας η οποία, τη χρονιά που μας πέρασε, ήρθε πρώτη σε όλες τις κατηγορίες H/Y.

Μαζί του και ο κ. Ivan Bozev, Lenovo ISO Managing Director CSEE, ο όποιος αναφέρθηκε στην ιστορία της εταιρείας στην Ελλάδα και στην πολύτιμη συμβολή των συνεργατών της που έφεραν βήμα- βήμα- όλα αυτά τα χρόνια- την Lenovo στη Νο1 θέση στις προτιμήσεις καταναλωτών και εταιρικών πελατών.

Παράλληλα, εξήγησαν τη νέα στρατηγική της εταιρίας «ΑΙ for All» που υπόσχεται να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλους, αναπτύσσοντας τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο και δημιουργούν μια αξιόπιστη και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με key note speech από τον κ. Μιχάλη Μπλέτσα, Director of Computing του MIT Media Lab, ο οποίος έκανε μια αναδρομή στην ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέλυσε τόσο τις προκλήσεις, όσο και για τις αμέτρητες ευκαιρίες που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Στη συνέχεια ο κ. Κοσμάς Κίτσος, Lenovo Country Sales Manager ISG μίλησε για τις λύσεις της Lenovo from pocket to cloud – ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες καλύπτουν όλες τις γνωστές κάθετες αγορές, βασισμένες σε ειδικό υλικό από την Lenovo και λογισμικό από επιλεγμένους παραγωγούς λογισμικού παγκόσμιας εμβέλειας.

Στη συνέχεια κος Γεράσιμος Κοτσώνης, Lenovo IDG Channel Sales Manager, ανέλυσε πώς η Lenovo οδηγεί τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Lenovo ενισχύει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας συγχρόνως μια σύντομη ματιά στα μελλοντικά καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας. Επιπλέον, παρουσίασε τις προκλήσεις και τις προτάσεις της Lenovo στο σημαντικό ζήτημα της βιωσιμότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, η κα Στέηβη Λιναρδάτου, Director of Junior High School στα Εκπαιδευτήρια Aυγουλέα- Λιναρδάτου, μαζί με τον κ. Βασίλη Παλαιολόγο, Lenovo Enterprise & Public Sector Sales Manager, μοιράστηκαν μαζί μας το success story της συνεργασίας τους για την δημιουργία του Σχολείου του Μέλλοντος.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την αναγνώριση των συνεργατών της Lenovo, με βραβεύσεις σέ όλους όσους υπήρξαν αναπόσπαστo κομμάτι της επιτυχίας της Lenovo σε Ελλάδα και Κύπρο, τα όποια ανακοίνωσε – με την βοήθεια του AI - ο Lewis Hamilton, former F1 champion, ενώ ολοκληρώθηκε με cocktail party, με ένα μοναδικό Lenovo Visual Music Mega Mixx από τον Πέτρο Τριανταφύλλου.

Με αφορμή την εκδήλωση, o Γενικός Διευθυντής της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, δήλωσε: «Η φετινή εκδήλωση της Lenovo είναι ένα ταξίδι στη νέα εποχή: Την εποχή του A.I., η όποια για την Lenovo δεν είναι πια το μέλλον αλλά το παρόν, με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και το όραμά μας για το «AI for All», που επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Lenovo απελευθερώνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρει τον έξυπνο μετασχηματισμό σε κάθε πτυχή της ζωής μας και σε κάθε κλάδο- από τα smartphones μέχρι το cloud- με ειδικά κατασκευασμένες AI-ready συσκευές, υποδομές, λύσεις και υπηρεσίες σχεδιασμένες για να βοηθήσουν βιομηχανίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο, να κάνουν το επόμενο τεχνολογικό τους βήμα».

Παράλληλα, o κ. Γιάννης Χουρδάκης SMB Sales Manager, της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει για όλους εμάς στην Lenovo μία γιορτή τεχνολογικής καινοτομίας που γιορτάζουμε μαζί με τους συνεργάτες και πελάτες μας. Η εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι μια από τις βασικές αξίες της κουλτούρας στη Lenovo. Είτε αυτοί είναι εταιρικοί πελάτες, καταναλωτές ή συνεργάτες, είτε οι ευρύτερες κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, στη Lenovo προσπαθούμε να δεσμευόμαστε με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο και επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για όλους, ανά πάσα στιγμή.»

Η κα Βικτώρια Λουπάκου, Marketing Manager της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας σήμερα τόσους εκλεκτούς συνεργάτες, για να γιορτάσουμε και να γνωρίσουμε την ουσία της φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω από κάθε προϊόν και κάθε καινοτομία της Lenovo, η όποια πλέον οδηγεί τις εξελίξεις στην νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

H Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) είναι ένας τεχνολογικός κολοσσός αξίας US$62 δισεκατομμυρίων, που κατατάσσετε στο #217 στη λίστα Fortune Global 500, με 77.000 εργαζομένους και δραστηριότητα σε 180 αγορές σε όλον τον κόσμο. Εστιάζοντας σε ένα τολμηρό όραμα για την παροχή πιο έξυπνης τεχνολογίας για όλους, η Lenovo, με βάση την επιτυχία της ως η κορυφαία εταιρεία κατασκευής υπολογιστών στον κόσμο, επεκτείνεται σε νέους τομείς ανάπτυξης υποδομών «Νέων IT» (πελάτης, edge, cloud και νοημοσύνη) συμπεριλαμβανομένων λύσεων server, αποθήκευσης, κινητής τηλεφωνίας, λογισμικού, λύσεων και υπηρεσιών. O μετασχηματισμός αυτός, σε συνδυασμό με την καινοτομία της Lenovo που αλλάζει τον κόσμο, στοχεύει στο να χτίσει μια πιο αξιόπιστη και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία για όλους, παντού. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: https://www.lenovo.com, και δείτε τα πιο πρόσφατα νέα μας στο StoryHub.