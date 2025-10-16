ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.
Την τελευταία εβδομάδα, από τις 7 έως τις 13 Οκτωβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο, επέλεξε το στοίχημα «Ημίχρονο/Τελικό» σε τέσσερις αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο Under 20, το Κύπελλο Ισημερινού και τα φιλικά παιχνίδια συλλόγων και κέρδισε 11.618,43 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, στο Τετραπλό της 1ης ιπποδρομίας από το Auteuil, ένας νικητής κέρδισε 9.275 ευρώ.
