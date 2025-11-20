Πώς να φροντίζουμε το σπίτι μας για να είμαστε ήρεμοι μαζί με την οικογένειά μας

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς σπίτι. Όλοι χρειαζόμαστε ένα «καταφύγιο» απ’ ό,τι συμβαίνει στον έξω κόσμο, όπου μπορούμε να προετοιμαζόμαστε για τη μέρα, να τρώμε, να ξεκουραζόμαστε μετά από ένα γεμάτο, και ενίοτε απαιτητικό, 24ωρο και να βρισκόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας.

Από τα γρήγορα πρωινά και τις ατελείωτες βραδινές συζητήσεις με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, μέχρι τα γενέθλια των παιδιών μας και τις ζεστές, χριστουγεννιάτικες στιγμές, το σπίτι αποτελεί τον πυρήνα της καθημερινότητάς μας. Ακόμα και όταν προκύπτουν απρόοπτα, παραμένει ο χώρος που μας προσφέρει σταθερότητα και σιγουριά.

Καθώς οι ανάγκες του σπιτιού αλλάζουν, θέλει φροντίδα, προσοχή και μια αίσθηση ασφάλειας για να μπορούμε να ζούμε χωρίς περιττό άγχος. Άλλωστε, όταν ξέρουμε ότι το σπίτι μας είναι προστατευμένο, τότε είναι που μπορούμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε δυνατές αναμνήσεις και να γράφουμε μικρές ή μεγάλες ιστορίες.

Λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απροόπτων

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο, της Eurolife FFH προσφέρουν ουσιαστικές βασικές καλύψεις, ενώ διατίθενται και προαιρετικά πρόσθετα πακέτα ώστε η προστασία του σπιτιού μας να είναι απολύτως προσαρμοσμένη στις προτεραιότητές μας.

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τα πρόσθετα προαιρετικά πακέτα που έχουν επιλεγεί, η κάλυψη αφορά σε ένα ευρύ φάσμα απροόπτων όπως ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό και κακόβουλες ενέργειες, αλλά και βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροή νερού ή έξοδα άντλησης υδάτων. Οι καλύψεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη και νομική προστασία ώστε κάθε σπίτι να έχει ολοκληρωμένη υποστήριξη απέναντι σε διάφορα απρόοπτα.

Για όλα όσα βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας, υπάρχει το Sweet Home Content. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου, τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για ενοικιαστές, που προστατεύει όλα όσα έχουμε επιλέξει με φροντίδα: Από πυρκαγιά, κλοπή και έκρηξη μέχρι βραχυκύκλωμα και αλλοίωση τροφίμων. Δεδομένου ότι το κόστος ξεκινάει από 35 ευρώ ετησίως για κύρια κατοικία και από 45 ευρώ για εξοχική, μιλάμε για ένα προσιτό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, μπορεί να ενισχυθεί με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, ώστε η κάλυψη να γίνει όσο πλήρης θέλουμε.

Γιατί η σωστή κάλυψη έχει σημασία

Τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας της Eurolife FFH προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, περιλαμβάνοντας αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, κάλυψη κόστους επισκευών, άμεση επέμβαση 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εργασιών.

Η διαδικασία αποζημίωσης είναι γρήγορη και απλή για ποσά αποζημίωσης μέχρι 10.000 ευρώ. Οι φάκελοι ζημιών ανοίγουν εντός μίας ώρας εφόσον η αναγγελία γίνει πριν τις 14:30, η εκτίμηση πραγματοποιείται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα και η καταβολή του ποσού ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης.

Επιπλέον, χάρη στο πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN + μπορούμε να επωφεληθούμε από μεγαλύτερες εκπτώσεις, που μειώνουν το συνολικό κόστος ανάλογα με τον αριθμό των προγραμμάτων που συνδυάζονται. Οι δε ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες καλύψεις όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρες. Σε επιλεγμένες καλύψεις, η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι μηδενική, αφού η Eurolife FFH αναλαμβάνει 100% το κόστος.

Τέλος, αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι τα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο απευθύνονται και σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η φροντίδα του σπιτιού είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η ηρεμία και η ασφάλεια στο νοικοκυριό. Επιλέγοντας τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου της Eurolife FFH εξασφαλίζουμε ότι κάθε στιγμή που περνάμε στο σπίτι μπορούμε να αισθανόμαστε ήρεμοι και να περνάμε ξεχωριστές στιγμές μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.