Praktiker Hellas: Oι καλές πρακτικές «φέρνουν» τις καλύτερες βραβεύσεις!

Η Praktiker Hellas, το No.1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Φτιάξ’ το μόνος σου) & Home Improvement, έλαβε μέσα στο 2018 βραβεύσεις από τους κορυφαίους θεσμούς Customer Service Awards, Social Media Awards, IAB Mixx Awards, Diamonds of the Greek Economy και Self Service Excellence αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές, σε κάθε πυλώνα της λειτουργίας της. Ακόμη, μέσα στη χρονιά διακρίθηκε και στα Best Workplaces Ελλάδας και Ευρώπης, αποδεικνύοντας στην πράξη το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει στους ανθρώπους της. Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές επιλογές, η στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου της και η δημιουργικότητα των ανθρώπων της, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που φέρνουν την Praktiker Hellas καθημερινά στην κορυφή.

Ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη διάκριση, στα φετινά Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS), που διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών, η Praktiker Hellas έλαβε το βραβείο της κατηγορίας «Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη». Μέσα από αυτή τη διάκριση, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά η σημασία που δίνεται στην εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανάδειξη του «Praktiker Academy» ως μία από τις κορυφαίες πρακτικές εκπαίδευσης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων της. Το βραβείο αυτό αφιερώνεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της Praktiker, στη συνεχή και καθημερινή προσπάθεια για εξέλιξη, επιμονή, αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργατικότητα.

Ανάμεσα στις βραβεύσεις της χρονιάς, η Praktiker Hellas, κατέκτησε την 4η θέση στην ετήσια κατάταξη Best Workplaces in Greece, στην κατηγορία των επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και έπειτα από λίγους μήνες βρέθηκε για 1η φορά στα Best Workplaces in Europe, στην κατηγορία επιχειρήσεων με περισσότερους από 501 εργαζόμενους.

Επιπλέον, στην τελετή απονομής των Social Media Awards 2018, που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” και διοργανώθηκαν από το Marketing Week και την Boussias Communications, η Praktiker Hellas απέσπασε:

› Gold βραβείο Best Social Media Strategy: Best Social Media Strategy for Sales για την καμπάνια «Praktiker το κλειδί για το σπίτι σου!»

› Bronze βραβείο Best on Facebook and Messenger: Best Use of Facebook Advertising για την καμπάνια εγκαινίων του νέου καταστήματος Ανθούσας «Το Σπίτι σου Ανθίζει στα Praktiker!»

› Bronze βραβείο Best Content in Social Media: Best Social Media Contest για την web σειρά «Μόνος Το Σπίτι» με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο.

Μέσα στη χρονιά, η εταιρία έλαβε ακόμη μία τιμητική διάκριση στα IAB MiXX Awards, όπου απέσπασε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Branded Content and Native Advertising, για τη web σειρά «Μόνος το Σπίτι» με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο. Η σειρά αυτή, αναδείχθηκε από τον θεσμό για το αυθεντικό, ψυχαγωγικό και ενημερωτικό της περιεχόμενο, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού. Τα MiXX Awards είναι διεθνή βραβεία, που αποτελούν αναγνώριση των καλύτερων έργων της χρονιάς στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Στα Diamonds of the Greek Economy, που διοργανώθηκαν από την εταιρία New Times Publishing, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τιμήθηκε η υγιής επιχειρηματικότητα της χώρας, που στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Η διάκρισή της Praktiker Hellas στον θεσμό αυτό, αποδεικνύει την προσήλωση στους στόχους της, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα τους εργαζομένους και τους καταναλωτές της.

Η τιμητική βράβευση της εταιρίας, στα Self Service Excellence Awards, έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για την πρωτοβουλία «Νοιαζόμαστε σήμερα-Ζούμε καλύτερα αύριο». Η πρωτοβουλία αυτή, αφορά την ομαδική προσπάθεια για την μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας από αλυσίδες καταστημάτων, αλλά και τη μείωση της σχετικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η Praktiker Hellas, υποστηρίζει την ενέργεια αυτή από τις αρχές του 2018, συμβάλλοντας στην πράξη τόσο με την κατάργηση των πλαστικών σακουλών στα καταστήματά της, όσο και με την παροχή προϊόντων και με την εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων της στην υλοποίηση δράσεων καθαρισμού παραλιών.

Σε συνέχεια αυτών των διακρίσεων, ο κ. Γιάννης Σελαλμαζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Praktiker Hellas αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στην Praktiker Hellas, κάνοντας τον απολογισμό μας για το 2018, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τις διακρίσεις μας σε αυτούς τους θεσμούς. Οι διακρίσεις αυτές, επισφραγίζουν την αριστεία της λειτουργίας μας σε κάθε επίπεδο και μας δυναμώνουν να θέτουμε ακόμη υψηλότερους στόχους για την επόμενη μέρα. Αισθανόμαστε υπερήφανοι πρώτα από όλα για τους ανθρώπους μας, γιατί όλοι μαζί έχουμε καταφέρει να φτάσουμε ως εδώ και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Θέλουμε όμως να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μας, που μας δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια, καθώς μόνο μαζί θα μπορούσαμε να φτάσουμε εδώ σήμερα, συνεχίζοντας να ανταποκρινόμαστε σε κάθε νέα πρόκληση, με προσήλωση στη φιλοσοφία μας και πίστη στις αξίες μας.»

Praktiker: Το κλειδί για το σπίτι σου!