Η αεροπορική εταιρεία που προσφέρει μόνο business class: Ποια είναι η «παγίδα»

Τρία χρόνια μετά την πρώτη της ανακοίνωση, η αεροπορική εταιρεία BeOnd επιχειρεί να καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, συνδέοντας μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι με τις Μαλδίβες. Η φιλοσοφία της είναι ξεκάθαρη: καταργεί πλήρως την οικονομική θέση και προσφέρει αποκλειστικά μια «premium» εμπειρία, θέλοντας να φέρει την business class πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό.

Με μια πρώτη ματιά, το concept δείχνει ιδανικό. Εισιτήρια που κοστίζουν περίπου 4.300 ευρώ για γιορτινές περιόδους, όταν οι παραδοσιακές αεροπορικές μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 13.000 ευρώ για αντίστοιχη θέση. Το πακέτο συνοδεύεται από υπηρεσίες που ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας, όπως μεταφορά με ιδιωτικό οδηγό, καμπίνες σχεδιασμένες με premium υλικά και συνολική εμπειρία που θυμίζει περισσότερο boutique ταξίδι παρά μια κλασική πτήση.

