Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

Η εξαφάνιση του ανθρώπου δεν θα σήμαινε το τέλος της ζωής στη Γη. Αντίθετα, θα άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο, όπου τα οικοσυστήματα θα αναδιαμορφώνονταν και η ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στα είδη θα άλλαζε δραματικά.

Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι ποια είδη θα επιβιώσουν — αυτό είναι σχεδόν βέβαιο — αλλά αν κάποιο θα μπορούσε να πάρει τη θέση κυριαρχίας που κατείχε ο άνθρωπος, όπως αναφέρει το BBC.

Το αποτύπωμα του ανθρώπου και το οικολογικό κενό

Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος δεν υπήρξε απλώς μέρος της φύσης, αλλά βασικός διαμορφωτής της. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε σε νέες ηπείρους, άφησε πίσω του ένα αποτύπωμα που συχνά συνδεόταν με εξαφανίσεις ειδών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η άφιξη των πρώτων ανθρώπων στην Αυστραλία, περίπου πριν από 47.000 χρόνια, συνέπεσε με την εξαφάνιση γιγάντιων μαρσιποφόρων όπως το Διπρωτόδον.

Αυτή η μακρά ιστορία παρέμβασης έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο οικολογικό κενό. Η κάλυψή του, όμως, δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν αρκεί η ανθεκτικότητα ή η ικανότητα επιβίωσης. Απαιτείται κάτι πολύ πιο σύνθετο: υψηλή νοημοσύνη, οργανωμένη κοινωνική συμπεριφορά και η δυνατότητα να μεταβάλλεται το περιβάλλον με σταθερό και συστηματικό τρόπο.

Οι πίθηκοι και τα όρια της εξέλιξης

Οι πιο προφανείς «διάδοχοι» του ανθρώπου φαίνεται να είναι τα πρωτεύοντα, όπως οι χιμπατζήδες και οι γορίλες. Διαθέτουν ανεπτυγμένες γνωστικές ικανότητες και χέρια ικανά να χειριστούν αντικείμενα ή να χρησιμοποιήσουν απλά εργαλεία.

Ωστόσο, η επικοινωνία τους παραμένει περιορισμένη. Βασίζεται κυρίως σε φωνές και κινήσεις και δεν έχει εξελιχθεί σε δομημένη γλώσσα, κάτι που υπήρξε καθοριστικό για την ανθρώπινη κυριαρχία. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν επιστήμονες, η εξάρτησή τους από στενά κοινωνικά δίκτυα μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά σε έναν κόσμο που θα αλλάζει γρήγορα και απρόβλεπτα.

Τα θαλάσσια θηλαστικά και ο περιορισμός του σώματος

Μια άλλη κατηγορία με εντυπωσιακές γνωστικές ικανότητες είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, όπως τα δελφίνια και οι φάλαινες. Η κοινωνική τους οργάνωση και η νοημοσύνη τους είναι αξιοσημείωτες.

Κι όμως, εδώ εμφανίζεται ένα καθοριστικό εμπόδιο: η ανατομία τους. Η απουσία άκρων με λεπτή κινητικότητα καθιστά σχεδόν αδύνατη την κατασκευή εργαλείων ή την ενεργή τροποποίηση του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η ευφυΐα τους δεν μπορεί να μεταφραστεί σε «τεχνολογία».

Οι opportunists της νέας εποχής

Σε ένα σενάριο χωρίς ανθρώπους, ορισμένα είδη θα ωφελούνταν άμεσα. Οι καφέ αρουραίοι, ήδη εξαπλωμένοι σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, θα πολλαπλασιάζονταν ταχύτατα χάρη στην προσαρμοστικότητά τους.

Παρόλα αυτά, η κυριαρχία τους θα είχε όρια. Δεν διαθέτουν αφηρημένη σκέψη ούτε σύνθετα συστήματα επικοινωνίας, ενώ αποτελούν λεία για πολλούς θηρευτές.

Ανάλογη θα ήταν και η πορεία άγριων γατών και σκύλων. Στις σημερινές πόλεις ήδη επιβιώνουν χωρίς άμεση ανθρώπινη βοήθεια και πιθανότατα θα γνώριζαν αρχικά πληθυσμιακή έκρηξη. Στη συνέχεια, όμως, θα έρχονταν αντιμέτωπα με μεγαλύτερους θηρευτές, όπως λύκους ή λεοπαρδάλεις, που θα επανέκαμπταν.

Τα πουλιά ως απρόσμενοι διεκδικητές

Ίσως οι πιο ενδιαφέροντες υποψήφιοι για μια νέα μορφή «κυριαρχίας» να βρίσκονται στον αέρα. Τα κορακοειδή — όπως κοράκια, καρακάξες και κουρούνες — έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν εντυπωσιακές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

Σε αστικά περιβάλλοντα της Ιαπωνίας, κοράκια έχουν παρατηρηθεί να ρίχνουν καρύδια στον δρόμο, περιμένοντας τα αυτοκίνητα να τα σπάσουν πριν τα μαζέψουν. Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι ικανότητες των κορακιών της Νέας Καληδονίας, τα οποία κατασκευάζουν εργαλεία, δείχνοντας κατανόηση αιτίας και αποτελέσματος.

Παράλληλα, οι παπαγάλοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία γλώσσας, κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο των ανθρώπων.

Ένας κόσμος χωρίς «νέο άνθρωπο»

Παρά όλα τα παραπάνω, η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει σε ένα συμπέρασμα: κανένα υπάρχον είδος δεν συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Η νοημοσύνη, η επικοινωνία, η τεχνολογία και η περιβαλλοντική προσαρμογή σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο οργανισμό.

Σε έναν πλανήτη χωρίς ανθρώπους, η ζωή θα συνεχιζόταν — ίσως πιο ισορροπημένα, ίσως πιο άγρια. Τα οικοσυστήματα θα έβρισκαν νέες ισορροπίες, τα είδη θα εξελίσσονταν και κάποια θα κυριαρχούσαν σε τοπικό επίπεδο.