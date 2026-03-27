Κακοκαιρία - Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος

Βροχερό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα με τα φαινόμενα να επηρεάζουν το σύνολο της χώρας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τα φαινόμενα δεν αναμένεται να προκαλέσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κακοκαιρία θα εμφανίσει πρόσκαιρη ύφεση τη Δευτέρα, ωστόσο για το διήμερο της Τρίτης και της Τετάρτης ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ένα ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» που θα επηρεάσει τη χώρα -εφόσον επιβεβαιωθεί από τα προγνωστικά στοιχεία- με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δύναται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Ο κ. Καλλιάνος στην ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο -σύμφωνα με τα τωρινά μετεωρολογικά δεδομένα- έχει πιθανότητα να εμφανιστεί κατά 25%. Η καιρική αυτή εξέλιξη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα με την επικαιροποίηη των προγνωστικών στοιχείων.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 25% ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ

Τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα οργανωμένο ή ανησυχητικό στο σύνολο της χώρας.

Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση.

Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια.

Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται «Μετεωρολογική βόμβα» (το ακραίο σενάριο).

Τι σημαίνει αυτό ;

Πρόκειται για ένα οργανωμένο και ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου, το οποίο καθώς θα προσεγγίζει τη χώρα μας από τα Δυτικά και αντλώντας περαιτέρω ενέργεια από τα τεράστια θαλάσσια τμήματα που θα διέλθει (Τρίτη προς Τετάρτη), ενδέχεται να παρουσιαστεί σημαντική πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κέντρο του (περίπου από 10 έως και ακόμα άνω των 20 hPa μέσα σε 24 ώρες), και αν γίνει αυτό, θα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα το κατατάξει στην κατηγορία των πολύ ισχυρών βαρομετρικών ή ακόμα και -στο ακραίο σενάριο- της «Μετεωρολογικής βόμβας», σε περίπτωση που υποχωρήσει η πίεση κατά 24 hPa μέσα σε 24 ώρες στο κέντρο του χαμηλού. Αυτό όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Σύμφωνα με όλα τα τρεξίματα των βασικών παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, η πιθανότητα του ακραίου σεναρίου, δηλαδή του σχηματισμού Μετεωρολογικής βόμβας βρίσκεται αυτή τη στιγμη περίπου στο 25%. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, ότι, ακόμη και αν αυτό συμβεί, θα είναι μια καιρική εξέλιξη που ασφαλώς και έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το πρωτοφανές.

Πιθανές επιπτώσεις (αν επιβεβαιωθεί το σενάριο) :

Ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δύναται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα

Σφοδροί άνεμοι που ενδέχεται να προκαλέσουν γενικευμένα προβλήματα

Τοπικά έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

Τα φαινόμενα, αν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά από την Τρίτη, με κορύφωση κυρίως μέσα στην Τετάρτη.

Απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, όπως :

▪️ Πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές και ευάλωτες περιοχές αλλά και στην περιφέρεια

▪️ Υπερχείλιση ρεμάτων και χειμάρρων

▪️ Κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές

▪️ Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές από τους ισχυρούς ανέμους

▪️ Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (ολισθηρότητα, περιορισμένη ορατότητα)

▪️ Διακοπές ρεύματος ή επικοινωνιών σε τοπικό επίπεδο

▪️ Προβλήματα σε θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες

▪️ Χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές

Θα υπάρξει νεότερη και πιο σαφής ενημέρωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία θα επικαιροποιούνται, και να σας πω την αλήθεια, εύχομαι να μην προσεγγίσει τη χώρα μας ένα τέτοιο βαρομετρικό χαμηλό.

ΥΓ : Σας διατυπώνω την πρώτη εκτίμηση της τάσης, με βάση τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι και η τελική εξέλιξη. Ωστόσο, οφείλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή αρκετά στοιχεία συγκλίνουν προς αυτό το σενάριο, πάντα με την απαραίτητη επιφύλαξη.

Το αντιμετωπίζουμε ως ένδειξη και όχι ως βεβαιότητα γιατί έχουμε ακόμη μπροστά μας 4 ημέρες.

Θα το παρακολουθούμε ως ανοιχτό ενδεχόμενο (δηλαδή με ερωτηματικό)

Έχω ξαναπεί ότι ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα, που πολλές φορές μεταβάλλει τα δεδομένα ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Διαβάστε επίσης