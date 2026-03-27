Καιρός: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες μέρες

Newsbomb

Καιρός: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη
EUROKINISSI.
ΚΑΙΡΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Τα έντονα φαινόμενα, απόρροια τριών διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας, θα επιμείνουν έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως τόνισε, το πρώτο ήδη έχει «χτυπήσει» τη χώρα μας και θα ολοκληρώσει τη δράση του περίπου αύριο το μεσημέρι (28/03). Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει κυρίως τα νότια – νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, ενώ, η τελευταία μέρα του Μαρτίου επιφυλάσσει ξανά ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

Για σήμερα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη.

Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03/2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03/2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 31/03/2026

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια 7 πιθανώς 8 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν: Λιγότερα χτυπήματα, μεγαλύτερη επιτυχία, μικρότερη απειλή

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Ελλάδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος στο Ιράν την τσέπη μας - Ακριβαίνουν τρόφιμα, smartpone και...μαγνητικές τομογραφίες

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε σβάρνα παρκαρισμένα ΙΧ και μηχανές

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία - Το Ιράν αντιμέτωπο με έναν παράνομο πόλεμο από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα

11:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στη γραφειοκρατία: Ψηφιακές άρσεις κατασχέσεων από τον Απρίλιο

11:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι βρήκαν μια πύλη προς την πέμπτη διάσταση

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

11:24ΥΓΕΙΑ

Προκαταβολική κάλυψη κάθε υγειονομικής δαπάνης άνω των 300 ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρεία χαρίζει 4.000 τόνους πατάτες που δεν μπορεί να πουλήσει: «Η ιδέα να τις πετάξουμε είναι δύσκολη»

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: «Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βράχια - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία: Να ανοίξει η συζήτηση και στην Ελλάδα - Μπορεί να γίνονται και εδώ παράνομα, λέει δικηγόρος στο Newsbomb

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Τo βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο πατέρας της για να σταματήσει την ευθανασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πέθαινε το βρέφος αν δεν καταγγελλόταν το συμβάν από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Πύργου - Φέρει σημάδια από δαγκώματα, καψίματα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

09:37LIFESTYLE

Σήμερα προβάλλεται στο δικαστήριο το βίντεο της Ιωάννας Τούνη με το revenge porn - «Με πληγώνει πολύ, δεν θέλω να το δω»

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

10:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μονακό, Ελλάδα - Παραγουάη και το Κύπελλο γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ