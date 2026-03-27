Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Deborah με έντονα φαινόμενα και βροχές στην Αττική

Πάνω από την Αττική και την κεντρική – νότια Πελοπόννησο βρίσκεται αυτές τις ώρες το χαμηλό βαρομετρικό της κακοκαιρίας Deborah, καθώς από νωρίς το μεσημέρι βρέχει σε πολλές περιοχές γύρω από την Αθήνα.

Από τον Πειραιά μέχρι και τα βόρεια της πρωτεύουσας, η βροχή είναι ασθενής προς το παρόν, ωστόσο, η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει άρδην τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού, από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής θα ξεκινήσουν καταιγίδες στην πρωτεύουσα, οι οποίες θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους.

Το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει ήδη τα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας και αναμένεται να επεκταθεί προς το ανατολικό Αιγαίο μέσα στη νύχτα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Στην Κέρκυρα, σφοδρή χαλαζόπτωση δημιούργησε μέσα σε λίγα λεπτά ένα λευκό τοπίο στους δρόμους, με τους πολίτες να τρέχουν για να καλυφθούν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται καθώς τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, με ορατό τον κίνδυνο για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ξανά στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά, με τη χιονόπτωση από το βράδυ να έχει προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες για τους επισκέπτες και τους κατοίκους.

Στην περιοχή των Τζουμέρκων, χιόνισε έντονα γύρω από την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, ενώ, ζωντανές εικόνες από τη Σαμαρίνα, τη Νέα Κοτύλη και το Πισοδέρι δείχνουν τον λευκό χειμερινό χαρακτήρα της περιοχής.

Τα έντονα φαινόμενα, απόρροια τριών διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας, θα επιμείνουν έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως τόνισε, το πρώτο ήδη έχει «χτυπήσει» τη χώρα μας και θα ολοκληρώσει τη δράση του περίπου αύριο το μεσημέρι (28/03). Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει κυρίως τα νότια – νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, ενώ, η τελευταία μέρα του Μαρτίου επιφυλάσσει ξανά ισχυρά φαινόμενα σε όλη τη χώρα.

