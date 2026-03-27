Η Formula 1® και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Formula 1® και η Allwyn ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους, με την κορυφαία εταιρεία λοταριών και τυχερών παιχνιδιών να υπογράφει νέα πολυετή συμφωνία ως Official Partner. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά από μια επιτυχημένη πρώτη σεζόν στο άθλημα για την Allwyn, κατά την οποία το κοινό της Formula 1 παγκοσμίως ανήλθε σε 827 εκατομμύρια fans.

Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης σύνδεσης με τους fans του αθλήματος, μέσω πρωτοποριακών δράσεων, οι οποίες τους τοποθετούν στο επίκεντρο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περιλαμβάνονται, επίσης, νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και τηλεοπτικής μετάδοσης, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προσέλκυση και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού. Η συνεργασία των δύο οργανισμών βασίζεται στην ισχυρή δυναμική της πρώτης χρονιάς (2025), καθώς και στην κοινή δέσμευσή τους στην καινοτομία, την τεχνολογία και την προώθηση θετικών αλλαγών στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται.

Στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας, η Allwyn θα έχει στη διάθεσή της αυξημένα στοιχεία branding, ενώ το λογότυπό της θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού, σε επιλεγμένους αγώνες αυτής της σεζόν. Οι νέες δυνατότητες προβολής ευθυγραμμίζονται με το brand positioning "Winning Awaits" της Allwyn. Προσελκύοντας ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό 1,8 δισεκατομμυρίων κατά τη σεζόν του 2025, o γύρος σχηματισμού αναγνωρίζεται ως μια από τις πιο δημοφιλείς και συναρπαστικές στιγμές του Σαββατοκύριακου της Formula 1, καθώς η προσμονή για τον αγώνα και η ένταση αυξάνονται, με το μήνυμα “ Winning Awaits” να ζωντανεύει, ακριβώς πριν σβήσουν τα φώτα της εκκίνησης.

Επιπλέον, η Allwyn θα ενταχθεί στην πλατφόρμα F1 Predict, στην οποία οι fans προσπαθούν να μαντεύουν το αποτέλεσμα καθοριστικών στιγμών του Σαββατοκύριακου των Grand Prix. Με τη δημιουργία της Allwyn League στην πλατφόρμα, οι fans θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αποκλειστικά F1 δώρα. Μεταξύ άλλων, όποιος μαζέψει τους περισσότερους πόντους ανά αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, θα κερδίζει εισιτήρια στο grandstand (κεντρική κερκίδα) για κάποιο Grand Prix. Επίσης, στο τέλος της σεζόν, θα δίνονται ξεχωριστά δώρα, όπως πρόσβαση στο Paddock Club και μοναδικά αναμνηστικά.


Ακόμη, η επιτυχημένη πρωτοβουλία F1® Allwyn Global Community Awards, στο πλαίσιο της οποίας τέσσερις κοινωνικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ολλανδία έλαβαν δωρεά ύψους 100.000 ευρώ από την Allwyn κατά το 2025, θα επιστρέψει και θα επεκταθεί το 2026. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της πρωτοβουλίας θα διπλασιαστεί, ώστε να παρασχεθεί στήριξη έως και σε οκτώ τοπικούς οργανισμούς, που βρίσκονται σε περιοχές όπου θα διεξαχθούν Grand Prix εφέτος.

Η Emily Prazer, Chief Commercial Officer της Formula 1, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επεκτείνουμε και ενισχύουμε τη συνεργασία μας με την Allwyn, προς όφελος των fans μας και των κοινοτήτων στις οποίες διεξάγονται αγώνες. Η συνεργασία μας με την Allwyn αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευσή μας να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα και να αξιοποιήσουμε την καινοτομία, ώστε να προσφέρουμε νέες εμπειρίες στους fans, είτε μας παρακολουθούν από το σπίτι, είτε από κοντά στα παγκόσμια events μας. Η Allwyn είναι ένας ισχυρός και πολύτιμος συνεργάτης για την F1, τόσο για την ανάπτυξη του αθλήματος, όσο και προς όφελος των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτό ανά τον κόσμο».

Ο Pavel Turek, Chief Officer Global Partnerships της Allwyn, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η συνεργασία μας με τη Formula 1®, ως Official Partner, περνά στο επόμενο επίπεδο, σηματοδοτώντας τη σημαντικότερη μακροχρόνια δέσμευσή μας στο άθλημα μέχρι και σήμερα. Επεκτείνοντας τη συνεργασία μας, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας και την κοινή μας πίστη στη δύναμη που έχει η Formula 1, ώστε να προσεγγίζει και να εμπνέει ένα παγκόσμιο κοινό. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας μας, εμβαθύνουμε περαιτέρω τη σύνδεσή μας με το κοινό, μέσα από το λανσάρισμα της Allwyn League, μιας εμπειρίας ειδικά για τους fans, καθώς και μέσω της προβολής μας στον γύρο σχηματισμού και της επέκτασης του προγράμματος F1 Allwyn Global Community Award. Θα διασφαλίσουμε ότι ο ενθουσιασμός της πίστας θα μεταφέρεται στους fans, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, καθώς και ότι θα δημιουργήσουμε έναν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο για τις κοινότητες που επισκεπτόμαστε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
