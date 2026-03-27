Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

Η θεωρία της «δίδυμης» Σφίγγας και η ιταλική ερευνητική ομάδα 

Δημήτρης Δρίζος

  • Ιταλική ερευνητική ομάδα εντόπισε ενδείξεις για ύπαρξη δεύτερης Σφίγγας στη Γκίζα, βασισμένες σε γεωμετρικές ευθυγραμμίσεις και δορυφορικά δεδομένα ραντάρ.
  • Η «Στήλη του Ονείρου» φαίνεται να απεικονίζει δύο μορφές Σφίγγας και ίσως λειτουργεί ως χάρτης της περιοχής της Γκίζας.
  • Εντοπίστηκε μεγάλη θαμμένη δομή κάτω από λόφο άμμου, με υπόγειους άξονες και διαδρομές παρόμοιες με αυτές κάτω από την υπάρχουσα Σφίγγα.
  • Υπάρχουν υποψίες για εκτεταμένο υπόγειο σύστημα που συνδέει διάφορα σημεία του οροπεδίου της Γκίζας.
  • Απαιτούνται επιτόπιες έρευνες για την επιβεβαίωση των ευρημάτων, καθώς η θεωρία έχει δεχθεί και αμφισβητήσεις από ειδικούς και αρμόδιους φορείς.
Μια νέα θεωρία που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερης Σφίγγας στη Γκίζα στην Αίγυπτο, θαμμένης κάτω από την άμμο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίφημη «Στήλη του Ονείρου», τοποθετημένη ανάμεσα στα πόδια της Μεγάλης Σφίγγας, η οποία φαίνεται να απεικονίζει δύο μορφές Σφίγγας και όχι μία.

Η στήλη, που τοποθετήθηκε από τον Φαραώ Τούθμωσι Δ’ γύρω στο 1401 π.Χ., έχει παραδοσιακά ερμηνευτεί ως πολιτικό και θρησκευτικό μήνυμα που νομιμοποιούσε την άνοδό του στον θρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως κρύβει κάτι πολύ πιο κυριολεκτικό: έναν χάρτη της ίδιας της Γκίζας.

Η θεωρία της «δίδυμης» Σφίγγας

Ιταλική ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Φιλίππο Μπιόντι, υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει ενδείξεις για μια δεύτερη Σφίγγα, βασισμένες σε γεωμετρικές ευθυγραμμίσεις των μνημείων της περιοχής. Μιλώντας σε podcast, ο Μπιόντι ανέφερε ότι οι γραμμές που συνδέουν τις πυραμίδες με τη γνωστή Σφίγγα δημιουργούν μια συμμετρική διάταξη, η οποία οδηγεί σε ένα «καθρέφτισμα» του σημείου όπου θα μπορούσε να βρίσκεται η δεύτερη κατασκευή.

Όπως σημείωσε, η συσχέτιση αυτή εμφανίζει «απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια», ενώ η ομάδα δηλώνει περίπου 80% βεβαιότητα για τα ευρήματά της.

Ενδείξεις κάτω από την άμμο

Η ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορική τεχνολογία ραντάρ, ικανή να ανιχνεύει μικρές δονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με τα δεδομένα, εντοπίζεται μια μεγάλη δομή θαμμένη κάτω από έναν λόφο σκληρυμένης άμμου ύψους περίπου 30 μέτρων.

Οι πρώτες απεικονίσεις δείχνουν κατακόρυφους άξονες και υπόγειες διαδρομές που μοιάζουν εντυπωσιακά με εκείνες που έχουν ήδη εντοπιστεί κάτω από τη γνωστή Σφίγγα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πυκνές γραμμές που καταγράφονται αντιστοιχούν σε συμπαγή τοιχώματα και όχι σε κενά.

Υπόγειο «μεγα-σύστημα» στη Γκίζα;

Πέρα από τη δεύτερη Σφίγγα, ο Μπιόντι κάνει λόγο για κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: ένα εκτεταμένο υπόγειο σύστημα κάτω από ολόκληρο το οροπέδιο της Γκίζας.

Όπως υποστήριξε, οι μετρήσεις δείχνουν την ύπαρξη μιας «τεράστιας υπόγειας δομής», η οποία ενδέχεται να συνδέει διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Παλαιότερες θεωρίες και αντιδράσεις

Η ιδέα μιας δεύτερης Σφίγγας δεν είναι καινούργια. Ο Αιγυπτιολόγος Μπασάμ Ελ Σαμά είχε διατυπώσει παρόμοια άποψη πριν από χρόνια, βασιζόμενος σε αρχαία κείμενα και μυθολογικές αναφορές που κάνουν λόγο για καταστροφή μνημείου από κεραυνό.

Ωστόσο, η θεωρία έχει απορριφθεί επανειλημμένα από τον πρώην υπουργό Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Ζάχι Χαουάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες ανασκαφές στην περιοχή δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα σχετικό.

Τα επόμενα βήματα

Παρά τα εντυπωσιακά δεδομένα, ο ίδιος ο Μπιόντι αναγνωρίζει ότι απαιτείται επιτόπια έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα. Η ομάδα συνεχίζει την ανάλυση των υψομετρικών διαφορών και των υπόγειων δομών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχει συμμετρία με τη γνωστή Σφίγγα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πιθανότατα η δεύτερη Σφίγγα βρίσκεται κάτω από αυτόν τον λόφο», χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο τα δεδομένα να χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο μελετημένα μνημεία ίσως κρύβουν μυστικά που δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε τη γειτόνισσά του - Τραυματίστηκε η γυναίκα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έναρξη συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ για την εντατικοποίηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

17:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ τα ...βρήκε σκούρα με τα ελληνικά ονόματα - Βίντεο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από την αποτοξίνωση στην πρώτη γραμμή του πολέμου

17:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει το USB OTG για τα τηλέφωνα Android και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιείτε

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1® και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Σήμερα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Δύο κινεζικά πλοία της Cosco έκαναν αναστροφή στα Στενά του Ορμούζ

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η Formula 1 και η Allwyn επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα πολυετή συμφωνία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ειρωνική προειδοποίηση Γκαλιμπάφ για χερσαία επίθεση των ΗΠΑ – «Πώς θα προστατεύσετε τους στρατιώτες σας στο έδαφός μας;»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

17:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Κομισιόν για τον Κάθετο Διάδρομο

17:10WHAT THE FACT

Αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν αύριο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το ζώο θα επικρατήσει στον πλανήτη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Διέψευσε ότι ο Πούτιν ζήτησε από Ρώσους ολιγάρχες χρηματοδότηση για τον πόλεμο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα L’ Etape Greece by Tour de France 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

17:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Ζούσε εφιάλτη το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια της μητέρα του - Το άφηνε με σπασμένα κόκαλα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι ένα μήνα μετά τον εντοπισμό του - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» - Κάλεσμα για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του ενός τρίτου του οπλοστασίου του Ιράν

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Βανς - Νετανιάχου: «Παραπλάνησες τον Τραμπ για το Ιράν»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος άφησε το παράθυρο ανοιχτό για 3 χρόνια και το διαμέρισμά του έγινε αποικία περιστεριών

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Χάκερς που συνδέονται με το Ιράν, ισχυρίζονται πως παραβίασαν το e-mail του διευθυντή του FBI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ