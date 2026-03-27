Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

Μια νέα θεωρία που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα φέρνει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερης Σφίγγας στη Γκίζα στην Αίγυπτο, θαμμένης κάτω από την άμμο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίφημη «Στήλη του Ονείρου», τοποθετημένη ανάμεσα στα πόδια της Μεγάλης Σφίγγας, η οποία φαίνεται να απεικονίζει δύο μορφές Σφίγγας και όχι μία.

Η στήλη, που τοποθετήθηκε από τον Φαραώ Τούθμωσι Δ’ γύρω στο 1401 π.Χ., έχει παραδοσιακά ερμηνευτεί ως πολιτικό και θρησκευτικό μήνυμα που νομιμοποιούσε την άνοδό του στον θρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως κρύβει κάτι πολύ πιο κυριολεκτικό: έναν χάρτη της ίδιας της Γκίζας.

Η θεωρία της «δίδυμης» Σφίγγας

Ιταλική ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Φιλίππο Μπιόντι, υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει ενδείξεις για μια δεύτερη Σφίγγα, βασισμένες σε γεωμετρικές ευθυγραμμίσεις των μνημείων της περιοχής. Μιλώντας σε podcast, ο Μπιόντι ανέφερε ότι οι γραμμές που συνδέουν τις πυραμίδες με τη γνωστή Σφίγγα δημιουργούν μια συμμετρική διάταξη, η οποία οδηγεί σε ένα «καθρέφτισμα» του σημείου όπου θα μπορούσε να βρίσκεται η δεύτερη κατασκευή.

Όπως σημείωσε, η συσχέτιση αυτή εμφανίζει «απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια», ενώ η ομάδα δηλώνει περίπου 80% βεβαιότητα για τα ευρήματά της.

Ενδείξεις κάτω από την άμμο

Η ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορική τεχνολογία ραντάρ, ικανή να ανιχνεύει μικρές δονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με τα δεδομένα, εντοπίζεται μια μεγάλη δομή θαμμένη κάτω από έναν λόφο σκληρυμένης άμμου ύψους περίπου 30 μέτρων.

Οι πρώτες απεικονίσεις δείχνουν κατακόρυφους άξονες και υπόγειες διαδρομές που μοιάζουν εντυπωσιακά με εκείνες που έχουν ήδη εντοπιστεί κάτω από τη γνωστή Σφίγγα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι πυκνές γραμμές που καταγράφονται αντιστοιχούν σε συμπαγή τοιχώματα και όχι σε κενά.

Υπόγειο «μεγα-σύστημα» στη Γκίζα;

Πέρα από τη δεύτερη Σφίγγα, ο Μπιόντι κάνει λόγο για κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: ένα εκτεταμένο υπόγειο σύστημα κάτω από ολόκληρο το οροπέδιο της Γκίζας.

Όπως υποστήριξε, οι μετρήσεις δείχνουν την ύπαρξη μιας «τεράστιας υπόγειας δομής», η οποία ενδέχεται να συνδέει διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Παλαιότερες θεωρίες και αντιδράσεις

Η ιδέα μιας δεύτερης Σφίγγας δεν είναι καινούργια. Ο Αιγυπτιολόγος Μπασάμ Ελ Σαμά είχε διατυπώσει παρόμοια άποψη πριν από χρόνια, βασιζόμενος σε αρχαία κείμενα και μυθολογικές αναφορές που κάνουν λόγο για καταστροφή μνημείου από κεραυνό.

Ωστόσο, η θεωρία έχει απορριφθεί επανειλημμένα από τον πρώην υπουργό Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Ζάχι Χαουάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες ανασκαφές στην περιοχή δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα σχετικό.

Τα επόμενα βήματα

Παρά τα εντυπωσιακά δεδομένα, ο ίδιος ο Μπιόντι αναγνωρίζει ότι απαιτείται επιτόπια έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα. Η ομάδα συνεχίζει την ανάλυση των υψομετρικών διαφορών και των υπόγειων δομών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχει συμμετρία με τη γνωστή Σφίγγα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πιθανότατα η δεύτερη Σφίγγα βρίσκεται κάτω από αυτόν τον λόφο», χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο τα δεδομένα να χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο μελετημένα μνημεία ίσως κρύβουν μυστικά που δεν έχουν αποκαλυφθεί.