Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στον διαγωνισμό Miss Grand στη Ταϊλάνδη , όταν η διαγωνιζόμενη, Kamolwan Chanago έχασε τα «ψεύτικα» δόντια της επί σκηνής, γυρίζοντας για λίγο την πλάτη της για να μην φανεί στο κοινό.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκει της εισαγωγικής της ομιλίας, μπροστά σε κριτές και κοινό, κατά τη διάρκεια της προκριματικής φάσης.

Ψύχραιμη αντίδραση και χειροκροτήματα

Παρά το απρόοπτο, η ίδια δεν πανικοβλήθηκε. Γύρισε για λίγα δευτερόλεπτα την πλάτη της, διόρθωσε το πρόβλημα και επέστρεψε στη σκηνή, συνεχίζοντας κανονικά την εμφάνισή της. Η αντίδρασή της, ψύχραιμη και επαγγελματική, κέρδισε αμέσως το κοινό, το οποίο την επιβράβευσε με χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια, η Chanago συνέχισε την παρουσία της με αυτοπεποίθηση, ποζάροντας με το βραδινό της φόρεμα και χαμογελώντας στις κάμερες, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Viral στα social media

Βίντεο από τη στιγμή έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν θετικά την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.

Gente os dentes da diva caindo tudo.. ? Esse evento é o Miss Grand Thailand 2026 pic.twitter.com/wYU5krldk2 — mellromao (@mellromao) March 26, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την προκριματική φάση, ενώ η νικήτρια του διαγωνισμού θα αναδειχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου και θα εκπροσωπήσει την Ταϊλάνδη στον διεθνή διαγωνισμό «Miss Grand International 2026», που θα πραγματοποιηθεί στην Ινδία.

