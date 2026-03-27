The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

Snapshot Τα ελληνικά λιγότερο γνωστά νησιά προσφέρουν ήσυχες παραλίες, φιλικούς κατοίκους και παραδοσιακές ταβέρνες, ιδανικά για ήρεμες διακοπές μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Νησιά όπως η Ιθάκη, η Κάρπαθος και η Νίσυρος ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τις παραδοσιακές κοινότητες και τις μοναδικές δραστηριότητες όπως πεζοπορία, καγιάκ και επίσκεψη σε ηφαίστεια.

Η Νίσυρος εντάχθηκε το 2025 στο δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO λόγω της ηφαιστειακής της δραστηριότητας και των γεωλογικών χαρακτηριστικών της.

Η πρόσβαση στα λιγότερο γνωστά νησιά έχει βελτιωθεί σημαντικά με ταχύπλοα καταμαράν, αεροπορικές εταιρείες και πτήσεις ελικοπτέρου, καθιστώντας τα πιο προσβάσιμα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παράδοση και η αυθεντικότητα διατηρούνται σε νησιά όπως οι Φούρνοι, όπου τα πανηγύρια, τα καφενεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα αναδεικνύουν τον πολιτιστικό τους πλούτο.

Τα ελληνικά νησιά είναι όμορφα, ανεκτικά, εκκεντρικά, μερικές φορές εκνευριστικά και σχεδόν πάντα διασκεδαστικά. Μπορούν να έχουν στον ταξιδιώτη την ίδια επίδραση που έχει η Νέα Υόρκη: μέσα σε λίγα λεπτά από την άφιξη, παύεις να αισθάνεσαι ξένος, αναφέρεται σε δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Υπάρχουν δεκάδες νησιά για να διαλέξει κανείς, που προσφέρουν κάθε είδους διακοπές, από την πολυτελή λάμψη της Μυκόνου, της Κέρκυρας, της Κρήτης και της Σαντορίνης, μέχρι πολύ μικρά νησιά στον χάρτη όπου κυριαρχούν οι απλές χαρές του ήλιου, της θάλασσας και της άμμου, με φιλικούς κατοίκους και μικρά οικογενειακά ξενοδοχεία και ταβέρνες.

Σε αυτά τα νησιά η νυχτερινή ζωή μπορεί να σημαίνει απλώς να ξαπλώνεις σε μια αμμώδη παραλία τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες, να μετράς πεφταστέρια και να ακούς τον φλοίσβο, το απαλό κύμα που χαϊδεύει την ακτή.

Και όλα αυτά απέχουν μόλις περίπου τρεις ώρες αεροπορικώς από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Dana Facaros, Ελληνοαμερικανίδα ταξιδιωτική συγγραφέας, γράφει στους Times: Τις τελευταίες δεκαετίες έχω επισκεφθεί σχεδόν όλα τα ελληνικά νησιά, εκτός από μερικά, όπως τα Αντικύθηρα. Θυμάμαι ακόμη την εποχή που λίγοι γνώριζαν τα σήμερα δημοφιλή νησιά, όπως η Μήλος, η Σίφνος, η Λευκάδα ή το νησί του πατέρα μου, η Ικαρία (ίσως λόγω της τεράστιας πινακίδας στο λιμάνι που έγραφε «Welcome to the Island of Radiation!», τότε που η Ικαρία ήταν κυρίως γνωστή για τις θερμές πηγές της που θεράπευαν την αρθρίτιδα).

Σήμερα πολύ περισσότερα νησιά έχουν μπει στον τουριστικό χάρτη. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί κανείς ακόμη να βρει ήσυχους προορισμούς, μακριά από τα δρομολόγια των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, όπου η ζωή κυλά αργά, τα ρολόγια και τα κινητά είναι σχεδόν περιττά, αλλά υπάρχουν ακόμη όμορφα μέρη για να μείνει κανείς.

Σε αντίθεση με τις εποχές των backpackers, όταν τα δρομολόγια των πλοίων ήταν απρόβλεπτα, σήμερα ταχύπλοα καταμαράν που κλείνονται εύκολα, αεροπορικές εταιρείες για island hoppingκαι ακόμη και προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο μπορούν να σας μεταφέρουν στο «άγνωστο» νησί σας πιο γρήγορα από ποτέ.

Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που θα φύγετε από το σπίτι, μπορεί να απολαμβάνετε την πρώτη σας ελληνική σαλάτα και καλαμάρια δίπλα στη θάλασσα, ακούγοντας τον φλοίσβο.

Ακολουθούν μερικά από τα αγαπημένα της.

1. Ιθάκη, Ιόνιο

Όπως πολλά μυθικά μέρη, η Ιθάκη έχει μια σχεδόν μυστικιστική αύρα που διεγείρει τη φαντασία. Είναι ακριβώς όπως την περιέγραψε ο Όμηρος: «στενή», «βραχώδης» και «ακατάλληλη για άλογα», με βαθιά δαντελωτές ακτές, πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και βοτσαλωτές παραλίες με διάφανα σμαραγδένια νερά.

Ακολουθήστε μονοπάτια που συνδέονται με την Οδύσσεια, κάντε θαλάσσιο καγιάκ γύρω από τις ακτές και νοικιάστε ηλεκτρικό ποδήλατο για να εξερευνήσετε το ορεινό εσωτερικό του νησιού. Μην χάσετε τη συγκλονιστική θέα στο Ιόνιο από την εκκλησία της Παναγίας Ελεούσας.

2. Κάρπαθος, Δωδεκάνησα

Ανάμεσα στους τουριστικούς «γίγαντες» Κρήτη και Ρόδο βρίσκεται η Κάρπαθος, ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Πρόκειται για ένα μεγάλο νησί με εντυπωσιακά τοπία και παραλίες κάθε είδους.

Στο νότιο τμήμα υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για windsurf και kitesurf, ενώ στα ορεινά χωριά προσφέρονται συναρπαστικές πεζοπορίες.

Στο απομονωμένο βόρειο τμήμα βρίσκεται η Όλυμπος, ένα θεαματικό χωριό που μοιάζει να έχει μείνει εκτός χρόνου, μέσα σε άγρια βουνά και ιδανικό μέρος για να ακούσει κανείς την έντονη παραδοσιακή μουσική της Καρπάθου.

3. Φούρνοι, Βόρειο Αιγαίο

Λίγο έξω από την Ικαρία, οι μικροί Φούρνοι είναι το κεντρικό νησί ενός μικρού αρχιπελάγους. Εδώ τα καφενεία ακόμη αντηχούν από τον ήχο των κομπολογιών, τα ψάρια είναι πάντα φρεσκότατα και τα πανηγύρια κρατούν όλη τη νύχτα.

Μπορείτε να περπατήσετε ή να πάρετε θαλάσσιο ταξί για ήσυχες παραλίες όπως η Αγία Τριάδα, η Βλυχάδα ή το Πετροκόπιο κοντά σε αρχαίο λατομείο μαρμάρου.

Από το 2015 έχουν ανακαλυφθεί περίπου 60 αρχαία και βυζαντινά ναυάγια, και υπάρχουν σχέδια για δημιουργία υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου.

4. Νίσυρος, Δωδεκάνησα

Η Νίσυρος σχηματίστηκε πριν περίπου 250.000 χρόνια από ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το ηφαίστειο έχει αφήσει στο νησί μαύρες βοτσαλωτές παραλίες, θερμές πηγές, λευκούς βράχους από ελαφρόπετρα και έναν ακόμη ζεστό θειούχο κρατήρα στον οποίο μπορεί κανείς να περπατήσει.

Το 2025 εντάχθηκε στο δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Αξίζει να περπατήσετε γύρω από το χείλος του κρατήρα και να επισκεφθείτε τα χωριά Νικιά και Εμπορειός.

5. Ανάφη, Κυκλάδες

Μόλις μία ώρα με πλοίο από τη Σαντορίνη, αλλά μοιάζει σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, πριν τον μαζικό τουρισμό.

Η Ανάφη έχει όλα τα χαρακτηριστικά των Κυκλάδων: λευκά σπίτια, μονοπάτια που μυρίζουν φασκόμηλο και όμορφες παραλίες όπως το Κλεισίδι.

Ανεβείτε στο Όρος Κάλαμος (584 μ.) για εκπληκτική θέα.

6. Λέρος, Δωδεκάνησα

Η καταπράσινη Λέρος διαθέτει δαντελωτές ακτές, αυθεντικά χωριά και ήσυχες παραλίες.

Έχει επίσης ένα από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου, που χρησιμοποιούσαν οι Ιταλοί όταν διοικούσαν τα Δωδεκάνησα.

Στην πόλη Λακκί σώζεται εντυπωσιακή ιταλική αρχιτεκτονική αρ ντεκό.

7. Οθωνοί, Ιόνιο

Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, οι Οθωνοί αποτελούν το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας.

Η τοπική παράδοση λέει ότι στο νησί αυτό κράτησε η Καλυψώ τον Οδυσσέα για επτά χρόνια.

Μπορείτε να εξερευνήσετε τις ακτές με βάρκα, να επισκεφθείτε το σπήλαιο της Καλυψούς και την εντυπωσιακή παραλία Άσπρη Άμμος.

8. Κύθνος, Κυκλάδες

Παρότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, η Κύθνος παραμένει σχετικά άγνωστη.

Τα κατάλευκα χωριά Χώρα και Δρυοπίδα απλώνονται σε λόφους με στενά σοκάκια, ενώ οι παραλίες με τα διάφανα νερά, ιδιαίτερα η Κολώνα, μια στενή λωρίδα άμμου που ενώνει δύο πλευρές του νησιού, είναι από τις πιο εντυπωσιακές στο Αιγαίο.

Στο βόρειο τμήμα βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά για τα θερμά ιαματικά λουτρά τους.

Διαβάστε επίσης