Οι επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι βρήκαν μια πύλη προς την πέμπτη διάσταση

Η μελέτη επιδιώκει να εξηγήσει την παρουσία της σκοτεινής ύλης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο WED

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Επιστήμονες προτείνουν ότι η σκοτεινή ύλη μπορεί να εξηγηθεί μέσω ενός μοντέλου που περιλαμβάνει μια πέμπτη διάσταση (WED).
  • Η μελέτη είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί συνεκτικά τη θεωρία της στρεβλής επιπλέον διάστασης για την εξήγηση της σκοτεινής ύλης.
  • Φερμιονικά σωματίδια που ταξιδεύουν στην πέμπτη διάσταση μέσω «πυλών» ίσως δημιουργούν υπολείμματα σκοτεινής ύλης.
  • Η ανίχνευση αυτού του είδους σκοτεινής ύλης μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων.
  • Η ύπαρξη σκοτεινής ύλης υποδηλώνει την ανάγκη για νέα φυσική πέρα από το τυποποιημένο μοντέλο.
Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι μπορούν να εξηγήσουν τη σκοτεινή ύλη με τη θέση ενός σωματιδίου που συνδέεται με μια πέμπτη διάσταση.

Ενώ η «στρεβλή επιπλέον διάσταση» (WED) είναι σήμα κατατεθέν ενός δημοφιλούς μοντέλου φυσικής που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1999, η έρευνα αυτή, που δημοσιεύθηκε στο The European Physical Journal C, είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί με συνεκτικό τρόπο τη θεωρία για να εξηγήσει το μακροχρόνιο πρόβλημα της σκοτεινής ύλης στη σωματιδιακή φυσική.

Η γνώση μας για το φυσικό σύμπαν βασίζεται στην ιδέα της σκοτεινής ύλης, η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης στο σύμπαν. Η σκοτεινή ύλη είναι ένα είδος «αναπληρωματικού παίκτη» που βοηθά τους επιστήμονες να εξηγήσουν πώς λειτουργεί η βαρύτητα, καθώς πολλά φαινόμενα θα εξαφανίζονταν ή θα διαλύονταν χωρίς τον «παράγοντα Χ» της σκοτεινής ύλης. Παρόλα αυτά, η σκοτεινή ύλη δεν διαταράσσει τα σωματίδια που βλέπουμε και «αισθανόμαστε», πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχει και άλλες ειδικές ιδιότητες.

«Υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση στο [τυποποιημένο μοντέλο της φυσικής]», εξηγούν οι επιστήμονες από την Ισπανία και τη Γερμανία στη μελέτη τους: «Ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα είναι το λεγόμενο πρόβλημα της ιεραρχίας, το ερώτημα γιατί το μποζόνιο Higgs είναι πολύ ελαφρύτερο από τη χαρακτηριστική κλίμακα της βαρύτητας. [Το τυποποιημένο μοντέλο της φυσικής] δεν μπορεί να εξηγήσει κάποια άλλα παρατηρούμενα φαινόμενα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης».

Η μελέτη επιδιώκει να εξηγήσει την παρουσία της σκοτεινής ύλης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο WED. Οι επιστήμονες μελέτησαν τις μάζες των φερμιονίων, οι οποίες πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να μεταδοθούν στην πέμπτη διάσταση μέσω πυλών, δημιουργώντας υπολείμματα σκοτεινής ύλης και «σκοτεινή ύλη φερμιονίων» εντός της πέμπτης διάστασης.

Θα μπορούσαν τα φερμιονικά σωματίδια που ταξιδεύουν σε άλλες διαστάσεις να εξηγήσουν τουλάχιστον μέρος της σκοτεινής ύλης που οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να παρατηρήσουν μέχρι τώρα; «Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας βιώσιμος υποψήφιος [σκοτεινή ύλη] στο [τυποποιημένο μοντέλο της φυσικής]», λένε οι επιστήμονες, «οπότε ήδη αυτό το γεγονός απαιτεί την ύπαρξη νέας φυσικής».

Βασικά, ένα βασικό μαθηματικό στοιχείο δημιουργεί μαζικές μάζες φερμιονίων που εκδηλώνονται στον λεγόμενο στρεβλωμένο χώρο της πέμπτης διάστασης. Αυτή η τσέπη «σκοτεινού τομέα» είναι ένας πιθανός τρόπος για να εξηγηθεί η τεράστια ποσότητα σκοτεινής ύλης που, μέχρι στιγμής, έχει ξεφύγει από την ανίχνευση χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε παραδοσιακές μετρήσεις σχεδιασμένες για το πρότυπο μοντέλο της φυσικής. Τα φερμιονικά σωματίδια που έχουν μπλοκαριστεί μέσω μιας πύλης προς μια στρεβλωμένη πέμπτη διάσταση θα μπορούσαν να «ενεργούν ως» σκοτεινή ύλη.

Πώς θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε αυτό το είδος σκοτεινής ύλης για να το επαληθεύσουμε; Μέχρι σήμερα, αυτό είναι το εμπόδιο για πολλές διαφορετικές θεωρίες της σκοτεινής ύλης. Αλλά το μόνο που θα χρειαζόταν για να εντοπιστεί η φερμιονική σκοτεινή ύλη σε μια στρεβλωμένη πέμπτη διάσταση θα ήταν ο σωστός τύπος ανιχνευτή βαρυτικών κυμάτων, κάτι που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η απάντηση στο αίνιγμα της σκοτεινής ύλης μπορεί να κρύβεται πολύ κοντά.

Διαβάστε επίσης

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Χαρτονομίσματα των ΗΠΑ θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ από το καλοκαίρι

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν: Λιγότερα χτυπήματα, μεγαλύτερη επιτυχία, μικρότερη απειλή

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «δεν κάνει» να σκουπίζεις τη Μεγάλη Εβδομάδα: Οι δοξασίες των Καθολικών και τι ισχύει στην Ελλάδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος στο Ιράν την τσέπη μας - Ακριβαίνουν τρόφιμα, smartpone και...μαγνητικές τομογραφίες

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε σβάρνα παρκαρισμένα ΙΧ και μηχανές

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία - Το Ιράν αντιμέτωπο με έναν παράνομο πόλεμο από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα

11:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στη γραφειοκρατία: Ψηφιακές άρσεις κατασχέσεων από τον Απρίλιο

11:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι βρήκαν μια πύλη προς την πέμπτη διάσταση

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

11:24ΥΓΕΙΑ

Προκαταβολική κάλυψη κάθε υγειονομικής δαπάνης άνω των 300 ευρώ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρεία χαρίζει 4.000 τόνους πατάτες που δεν μπορεί να πουλήσει: «Η ιδέα να τις πετάξουμε είναι δύσκολη»

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ημέρα Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: «Άλλαξε τον ρου της ιστορίας κι έφερε τη χαρά στην Τούμπα»

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: «Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε βράχια - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία: Να ανοίξει η συζήτηση και στην Ελλάδα - Μπορεί να γίνονται και εδώ παράνομα, λέει δικηγόρος στο Newsbomb

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Τo βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο πατέρας της για να σταματήσει την ευθανασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση – Τα 5 βήματα για να πιστωθούν χρήματα στο λογαριασμό σας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πέθαινε το βρέφος αν δεν καταγγελλόταν το συμβάν από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Πύργου - Φέρει σημάδια από δαγκώματα, καψίματα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

09:37LIFESTYLE

Σήμερα προβάλλεται στο δικαστήριο το βίντεο της Ιωάννας Τούνη με το revenge porn - «Με πληγώνει πολύ, δεν θέλω να το δω»

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ