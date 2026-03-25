NASA: Τέλος στο Lunar Gateway – Σχέδια για νέα σεληνιακή βάση και πυρηνική αποστολή στον Άρη

Η NASA προχωρά σε ριζική αναθεώρηση του προγράμματος Artemis, εγκαταλείποντας τα σχέδια για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το Lunar Gateway, και στρέφοντας το βάρος της στη δημιουργία βάσης στην επιφάνειά της, με εκτιμώμενο κόστος 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο αλλαγών που ανακοίνωσε η υπηρεσία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ignition», με στόχο την επιτάχυνση των αποστολών και την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στο Διάστημα. Όπως επισημαίνεται, «ο χρόνος μετρά σε μήνες και όχι σε χρόνια» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, παρουσίασε τον ανασχεδιασμό, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της αποστολής: «Η NASA είναι δεσμευμένη να πετύχει ξανά το σχεδόν αδύνατο: να επιστρέψει στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ, να δημιουργήσει βάση και να εξασφαλίσει μόνιμη παρουσία».

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, η NASA δίνει έμφαση στην αποστολή περισσότερων ρομποτικών οχημάτων προσεδάφισης, στην ανάπτυξη στόλου drones και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας στην επιφάνεια της Σελήνης τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, παρουσίασε ένα τριφασικό σχέδιο για τη δημιουργία της βάσης, που ξεκινά με ρομποτικές αποστολές και οδηγεί σε μόνιμη ανθρώπινη παρουσία.

Ο μέχρι πρότινος σχεδιασμός για τον σταθμό Lunar Gateway, που θα λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κόμβος για αποστολές, τίθεται σε παύση στη σημερινή του μορφή, με τη NASA να επιδιώκει την επαναξιοποίηση εξοπλισμού και διεθνών συνεργασιών για τους νέους στόχους στην επιφάνεια της Σελήνης.

Πυρηνική πρόωση και αποστολή στον Άρη

Παράλληλα, η NASA ανακοίνωσε την εκτόξευση του διαστημικού σκάφους Space Reactor 1 Freedom προς τον Άρη πριν από το τέλος του 2028.

Η αποστολή θα δοκιμάσει πυρηνική ηλεκτρική πρόωση στο βαθύ διάστημα, σε μια προσπάθεια μεταφοράς της τεχνολογίας από το εργαστήριο σε πραγματικές συνθήκες.

Το σκάφος αναμένεται να αναπτύξει ελικόπτερα για την εξερεύνηση του πλανήτη, ενισχύοντας τις δυνατότητες μελλοντικών αποστολών.

Πίεση χρόνου και καθυστερήσεις

Οι αλλαγές έρχονται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επιστρέψουν στη Σελήνη πριν από την Κίνα, η οποία σχεδιάζει επανδρωμένη αποστολή γύρω στο 2030. Η NASA διατηρεί ως στόχο την προσελήνωση αστροναυτών το 2028.

Ωστόσο, το πρόγραμμα αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, κυρίως στον τομέα των σεληνιακών οχημάτων. Η SpaceX και η Blue Origin, που έχουν αναλάβει την ανάπτυξή τους, βρίσκονται πίσω από το χρονοδιάγραμμα, με τη NASA να δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει όποιο όχημα είναι έτοιμο πρώτο.

Αβεβαιότητα για τους διεθνείς εταίρους

Η αλλαγή σχεδιασμού δημιουργεί αβεβαιότητα για τον ρόλο της Ιαπωνίας, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, που είχαν δεσμευτεί να συμβάλουν στον τροχιακό σταθμό.

Οι εξελίξεις αυτές αναδιαμορφώνουν συνολικά το πρόγραμμα Artemis, σηματοδοτώντας μια πιο επιθετική στρατηγική για τη διαστημική παρουσία των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια.