Η NASA εξερευνά την επιφάνεια του Άρη και ανακαλύπτει ένα παλιό ποτάμι κρυμμένο σε βάθος 35 μέτρων

Η ανακάλυψη έγινε χάρη στο ραντάρ διείσδυσης εδάφους RIMFAX, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Perseverance

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ραντάρ διείσδυσης εδάφους αποκαλύπτει ένα από καιρό χαμένο ποτάμιο σύστημα που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του Άρη

Η NASA εντόπισε μια αρχαία κοίτη ποταμού στον Άρη, κρυμμένη κάτω από την επιφάνεια του κρατήρα Jezero, χάρη στα δεδομένα του ρομπότ Perseverance, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Science Advances, η οποία αποκαλύπτει ένα σύστημα νερού πιο εκτεταμένο και μακροχρόνιο από ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες.

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ενδείξεις ύπαρξης νερού στην επιφάνεια του Άρη, αλλά αυτή η νέα ανακάλυψη προσφέρει μια διαφορετική προοπτική. Κάτω από το ξηρό και σκονισμένο τοπίο του κόκκινου πλανήτη, τα όργανα του ρομπότ έχουν ανιχνεύσει γεωλογικές δομές που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός πολύ πιο σύνθετου αρχαίου ποτάμιου συστήματος.

Η ανακάλυψη έγινε χάρη στο ραντάρ διείσδυσης εδάφους RIMFAX, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Perseverance και επέτρεψε την εξερεύνηση σε βάθος άνω των 35 μέτρων κάτω από το έδαφος του Άρη. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, οι ερευνητές ανακατασκεύασαν ένα υπόγειο περιβάλλον που φέρει σαφή ίχνη νερού σε κίνηση.

Ένα ποτάμιο σύστημα παλαιότερο από ό,τι αναμενόταν

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν την παρουσία κεκλιμένων και οργανωμένων στρωμάτων πετρωμάτων, παρόμοιων με αυτά που σχηματίζονται στη Γη όταν τα ιζήματα αποτίθενται σε ένα δέλτα. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί δομές όπως κανάλια, λοβοί και θαμμένα τεμάχια που ταιριάζουν με τη δυναμική των αρχαίων ποταμών.

Όπως εξήγησε η γεωμικροβιολόγος Έμιλι Καρδαρέλι, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, αυτό το υπόγειο σύστημα προηγείται του ορατού δέλτα που μελετά επί του παρόντος το Perseverance.

Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι το νερό δεν υπήρχε στον Άρη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ότι έρεε σε διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Πράγματι, οι εκτιμήσεις τοποθετούν τη δραστηριότητα αυτού του συστήματος μεταξύ 4,2 και 3,7 δισεκατομμυρίων ετών πριν, σε μια περίοδο καθοριστική για την εξέλιξη του πλανήτη.

Επιπτώσεις για τη ζωή στον Άρη

Η ανακατασκευή αυτού του υπόγειου περιβάλλοντος επέτρεψε επίσης να υπολογιστεί ότι ορισμένα ιζήματα ενδέχεται να έχουν πάχος μεταξύ 85 και 90 μέτρων. Αυτή η συσσώρευση υποδηλώνει πολλαπλά επεισόδια ιζηματογένεσης και διάβρωσης, γεγονός που ενισχύει την ιδέα ενός δυναμικού Άρη με παρατεταμένη υδρική δραστηριότητα.

Για την επιστημονική κοινότητα, αυτό το σενάριο ανοίγει νέες προοπτικές στην αναζήτηση παλαιάς ζωής. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, αυτές οι δομές ενδέχεται να έχουν διατηρήσει χημικές και ορυκτολογικές συνθήκες ευνοϊκές για μικροοργανισμούς, γεγονός που καθιστά τον υπόγειο χώρο του κρατήρα Jezero προτεραιότητα στην εξερεύνηση του Άρη.

