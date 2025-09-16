NASA: Νέα ευρήματα στον πλανήτη Άρη παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανά σημάδια αρχαίας ζωής

Το όχημα εξερεύνησης της NASA, Perseverance, βρήκε καινούργιες ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπήρχε μια αρχαία μορφή μικροσκοπικής ζωής στον πλανήτη Άρη



Αυτή η εικόνα που παρέχει η NASA δείχνει το όχημα Perseverance της NASA να τραβάει μια selfie στον πλανήτη Άρη, η οποία αποτελείται από 62 μεμονωμένες εικόνες στις 23 Ιουλίου 2024.

Μια απίστευτη επιστημονική ανακάλυψη έκανε το όχημα Perseverance της NASA, το οποίο εξερευνά τον πλανήτη Άρη, αφού βρήκε βράχους σε ένα ξηρό «ποτάμι» υποδεικνύοντας ότι κάποτε υπήρχε μια αρχαία μορφή μικροσκοπικής ζωής, όπως ανέφεραν ερευνητές την Τετάρτη.

Οι επιστήμονες τόνισαν ότι απαιτείται ενδελεχής ανάλυση του δείγματος που συνέλεξε το Perseverance — ιδανικά σε εργαστήρια στη Γη — προτού εξαχθούν σαφή συμπεράσματα.

Αν και αναγνώρισε ότι η τελευταία ανάλυση του δείγματος «σίγουρα δεν είναι η τελική απάντηση», ο επικεφαλής της επιστημονικής αποστολής της NASA, Nicky Fox, δήλωσε στο Associated Press ότι αυτή είναι «η πιο κοντινή στιγμή που έχουμε φτάσει στην ανακάλυψη αρχαίας ζωής στον Άρη».

Το όχημα εξερεύνησης, που περιπλανιέται στον Άρη από το 2021, δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα ζωή, από το παρελθόν ή από το παρόν. Αντ' αυτού, το Perseverance φέρει ένα τρυπάνι για να διαπερνά βράχους και σωλήνες για να μπορεί να συγκρατεί δείγματα που συλλέγει από μέρη που κρίνονται ως τα πιο πιθανά να φιλοξένησαν ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτήν την στιγμή, τα δείγματα περιμένουν να αποσταλούν στη Γη — ένα φιλόδοξο σχέδιο που βρίσκεται σε αναμονή, καθώς η NASA αναζητά φθηνότερες και ταχύτερες επιλογές.

Το δείγμα, το οποίο συλλέχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, προέρχεται από κοκκινωπές, πλούσιες σε άργιλο πέτρες του Cheyava Falls, ενός «ποταμού» που κάποτε μετέφερε νερό στον κρατήρα Jezero στον πλανήτη Άρη. Αυτή η έξαρση ιζηματογενούς πετρώματος, γνωστή ως σχηματισμός «Bright Angel», ερευνήθηκε από τα επιστημονικά εργαλεία του Perseverance πριν από την έναρξη της γεώτρησης.

Πλανήτης Άρης - Ζωή

Αυτή η εικόνα που παρέχει η NASA δείχνει κηλίδες σε έναν κοκκινωπό βράχο με το παρατσούκλι «Cheyava Falls» στον κρατήρα Jezero του πλανήτη Άρη, που ανακαλύφθηκε από το όχημα Perseverance της NASA τον Ιούλιο του 2024.

Μαζί με τον οργανικό άνθρακα, ένα δομικό στοιχείο που είναι απόδειξη ύπαρξης ζωής, ο επικεφαλής ερευνητής Joel Hurowitz του Πανεπιστημίου Stony Brook και η ομάδα του βρήκαν μικροσκοπικά στίγματα, τα οποία ήταν εμπλουτισμένα με φωσφορικό σίδηρο και σουλφίδιο σιδήρου. Στη Γη, αυτές οι χημικές ενώσεις εμφανίζονται όταν οι μικροοργανισμοί «καταβροχθίζουν» οργανική ύλη.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μικροοργανισμούς στον πλανήτη Άρη σήμερα, αλλά αν υπήρχαν στον αρχαίο Άρη, θα μπορούσαν και αυτοί να έχουν μειώσει τα θειικά ορυκτά για να σχηματίσουν σουλφίδια σε μια τέτοια «λίμνη» στον κρατήρα Jezero», έγραψαν η Janice Bishop του Ινστιτούτου SETI και ο Mario Parente του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Amherst -επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην μελέτη- σε ένα συνοδευτικό άρθρο.

Όταν το Perseverance έφτασε στον πλανήτη Άρη το 2021, η NASA περίμενε ότι κάποια δείγματα θα επέστρεφαν στη Γη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αλλά η ημερομηνία αυτή αναβλήθηκε για την δεκαετία του 2040, καθώς το κόστος αυξήθηκε στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, καθυστερώντας την προσπάθεια ανάκτησης.

