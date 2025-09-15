Τεράστιο σύννεφο μήκους 1.800 χιλιομέτρων επανεμφανίζεται κάθε χρόνο στον Άρη - Η λύση στο αίνιγμα

Οι απαντήσεις για το μυστηριώδες σύννεφο δόθηκαν χάρη σε μία 20ετή μελέτη των εικόνων από το Mars Express

Τεράστιο σύννεφο μήκους 1.800 χιλιομέτρων επανεμφανίζεται κάθε χρόνο στον Άρη - Η λύση στο αίνιγμα

ΑΡΧΕΙΟ - Eικόνα από το σκάφος «Amal» («Ελπίδα») των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει τον πλανήτη Άρη στις 10 Φεβρουαρίου 2021. 

Mohammed bin Rashid Space Center/UAE Space Agency/AP
Ο Άρης είναι ένας πλανήτης των άκρων - πανύψηλα ηφαίστεια, τεράστια φαράγγια και κολοσσιαίες καταιγίδες σκόνης που μπορούν να τυλίξουν τον πλανήτη σε μια κοκκινωπή ομίχλη για εβδομάδες.

Αλλά στον ουρανό του ξεδιπλώνεται κάτι πολύ πιο περίεργο: ένα τεράστιο, επαναλαμβανόμενο σύννεφο που σχηματίζεται κάθε χρόνο και εκτείνεται για περισσότερα από 1.800 χιλιόμετρα.

Χάρη σε έναν πρόσφατα αποκαλυφθέντα Άτλαντα των Νεφών του Άρη, που συντάχθηκε από πάνω από δύο δεκαετίες εικόνων από το Mars Express, οι επιστήμονες αρχίζουν τώρα να κατανοούν αυτό το αινιγματικό φαινόμενο.

Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο Europlanet Science Congress (EPSC) 2024 στο Βερολίνο και περιγράφονται λεπτομερώς στο Journal of Geophysical Research: Planets (AGU), αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων εργασιών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR).

Όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά το σύννεφο Arsia Mons, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι ήταν μια σύμπτωση - ίσως ένα τέχνασμα του εδάφους ή μια ιδιορρυθμία του τοπικού καιρού.

Αλλά το σύννεφο συνέχιζε να επιστρέφει, πάντα σχηματιζόταν την αυγή, πάντα εκτεινόταν δυτικά από την κορυφή του ηφαιστείου. Παρά τις προσπάθειες προσομοίωσης της ατμόσφαιρας του Άρη υπό παρόμοιες συνθήκες, τα μοντέλα απέτυχαν να αναπαράγουν το σχήμα και τη συνοχή του νέφους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αέρας φορτωμένος με απροσδόκητα επίπεδα υγρασίας ωθείται προς τα πάνω από τις πανύψηλες πλαγιές του Arsia Mons, προκαλώντας ταχεία συμπύκνωση. Αυτή η υγρασία συμπυκνώνεται σε σωματίδια πάγου και δημιουργεί ένα λεπτό σύννεφο που μοιάζει με ραβδώσεις που σχηματίζεται τόσο γρήγορα όσο εξαφανίζεται. Και λόγω του τρόπου με τον οποίο ο πλανήτης περιστρέφεται και το έδαφος επηρεάζει τα μοτίβα του ανέμου, οι ίδιες συνθήκες συμβαίνουν ξανά την επόμενη μέρα.

Ερευνητές στο Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο (DLR) συγκέντρωσαν τις παρατηρήσεις του τροχιακού σκάφους Mars Express, που εκτοξεύτηκε το 2003 σε μια βάση δεδομένων με δυνατότητα περιήγησης, γνωστή ως HRSC Cloud Atlas.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει εικόνες «δρόμων σύννεφων», που είναι γραμμικά μοτίβα σύννεφων που ευθυγραμμίζονται σαν ρίγες στον ουρανό. Αυτά τείνουν να σχηματίζονται κοντά στο ηφαιστειακό οροπέδιο Tharsis και στο Vastitas Borealis, συχνά κατά τη διάρκεια της βόρειας άνοιξης και του καλοκαιριού του πλανήτη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σύννεφα του Άρη έρχονται με τη μορφή νεφών κυμάτων βαρύτητας, τα οποία κυματίζουν στον ουρανό καθώς ο αέρας διαταράσσεται από το έδαφος.

