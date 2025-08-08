«Κοράλλι» δισεκατομμυρίων ετών στον πλανήτη Άρη ανακάλυψε η NASA

Μία συγκλονιστική εικόνα ενός βράχου στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη που μοιάζει εξαιρετικά με κομμάτι κοραλλιού τράβηξε το ρομπότ-εξερευνητής Curiosity της NASA,

Το Curiosity έστειλε πίσω στη Γη αυτές τις συναρπαστικές εικόνες, οι οποίες δείχνουν έναν σχηματισμό που θυμίζει έντονα τους οργανισμούς που δημιουργούν κοραλλιογενείς υφάλους στους ωκεανούς της Γης.

Στην πραγματικότητα, το παράξενο αυτό αντικείμενο είναι ένας μικρός, ανοιχτόχρωμος βράχος, διαβρωμένος από τον άνεμο, τον οποίο το ρόβερ εντόπισε μέσα στον κρατήρα Gale στις 24 Ιουλίου — αλλά η εμφάνισή του θυμίζει εκπληκτικά τα κοράλλια της Γης.

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, τραβηγμένη με την κάμερα Remote Micro Imager του Curiosity — μια τηλεσκοπική, υψηλής ανάλυσης κάμερα τοποθετημένη στο ρόβερ — δείχνει τον βράχο (διαμέτρου περίπου 2,5 εκατοστών) με τα περίπλοκα κλαδιά του. «Το Curiosity έχει βρει πολλούς παρόμοιους βράχους, οι οποίοι σχηματίστηκαν από αρχαίο νερό και διαβρώθηκαν για δισεκατομμύρια χρόνια από τον άνεμο», έγραψαν οι εκπρόσωποι της NASA.

Σύμφωνα με τη NASA, οι βράχοι σε σχήμα κοραλλιού στον Άρη άρχισαν να σχηματίζονται πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Κόκκινος Πλανήτης είχε ακόμη νερό. Όπως και στη Γη, αυτό το νερό ήταν πλούσιο σε διαλυμένα ορυκτά. Διείσδυε μέσα από μικρές ρωγμές στους αρειανούς βράχους, εναποθέτοντας σταδιακά ορυκτά και σχηματίζοντας συμπαγείς «φλέβες» στο εσωτερικό τους.

Αυτές οι φλέβες δημιουργούν τα παράξενα «κλαδιά» του αντικειμένου που βλέπουμε σήμερα στη φωτογραφία του Curiosity, μετά από εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης από ανέμους φορτωμένους με άμμο. Άλλα παραδείγματα ασυνήθιστων βράχων που έχουν βρεθεί στον Άρη περιλαμβάνουν τον «Paposo» — έναν βράχο παράξενου σχήματος, περίπου 5 εκατοστών, που ανακάλυψε επίσης το Curiosity στις 24 Ιουλίου — και ένα μικροσκοπικό αντικείμενο σε σχήμα λουλουδιού, το οποίο φωτογραφήθηκε στον κρατήρα Gale το 2022.

Το Curiosity προσγειώθηκε στον Άρη το 2012, στον κρατήρα Gale — έναν κρατήρα πρόσκρουσης μετεωρίτη που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στις ορεινές νότιες περιοχές και τις ομαλές βόρειες πεδιάδες του πλανήτη. Η αποστολή του, υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αεριώθησης της NASA στην Καλιφόρνια, είναι να εξερευνήσει την επιφάνεια του Άρη για ενδείξεις ότι υπήρξαν συνθήκες κατάλληλες για ζωή στο μακρινό παρελθόν.

Μέχρι στιγμής, το Curiosity έχει διανύσει περίπου 35 χιλιόμετρα από τα συνολικά 154 χιλιόμετρα πλάτους του κρατήρα. Η πορεία του είναι αργή και με πολλές στάσεις, καθώς πρέπει να τρυπά βράχους, να συλλέγει δείγματα και να καταγράφει δεδομένα.

Οι εξερευνήσεις του έχουν αποκαλύψει άφθονες αποδείξεις ότι κάποτε υπήρξε η δυνατότητα ύπαρξης ζωής στον Άρη, όπως μακριές αλυσίδες άνθρακα από βράχους ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών και ενδείξεις ότι ο Άρης διέθετε κάποτε κύκλο άνθρακα.

Διαβάστε επίσης