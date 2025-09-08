Μια «χελώνα» στον Άρη - Η φωτογραφία από το ρόβερ της NASA γοήτευσε το διαδίκτυο

Το διάστημα εξακολουθεί να συναρπάζει καθώς όσο προχωράει η τεχνολογία, τόσα περισσότερα μυστικά αποκαλύπτει, εξάπτοντας τη φαντασία...

Το ρόβερ Perseverance της NASA ανακάλυψε αυτή τη φορά έναν βράχο που μοιάζει με χελώνα στο έδαφος του Κόκκινου Πλανήτη. Η «μορφή» καταγράφηκε στις 31 Αυγούστου 2025.

Όπως αναφέρθηκε από το Space.com, ο σχηματισμός φωτογραφήθηκε χρησιμοποιώντας το σύστημα κάμερας SHERLOC-WATSON του ρόβερ, σχεδιασμένο να αναλύει τη γεωλογία του Άρη με εξαιρετική λεπτομέρεια.

Η εικόνα, η οποία φαίνεται να δείχνει το κεφάλι μιας χελώνας να αναδύεται από το κέλυφός της, είναι μια υπενθύμιση των ποικίλων, μερικές φορές ιδιότροπων, υφών που κρύβονται στην επιφάνεια του Άρη.

Μια χελώνα στον Άρη; Κατανόηση της εικόνας και του πλαισίου της

Η εν λόγω εικόνα τραβήχτηκε , μέσα στον κρατήρα Jezero, μια λεκάνη πλάτους 28 μιλίων που πιστεύεται ότι κάποτε φιλοξενούσε μια αρχαία λίμνη. Ο βράχος, σε σχήμα κεφαλιού χελώνας που κρυφοκοιτάζει έξω από το κέλυφός του, τράβηξε γρήγορα την προσοχή λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς του με ένα οικείο πλάσμα της Γης. Ενώ ο σχηματισμός είναι αναμφίβολα φυσικός, ο οπτικός του αντίκτυπος είναι αναμφισβήτητος - και παρουσιάζει έναν από τους λόγους που οι ρομποτικές αποστολές συνεχίζουν να συναρπάζουν τόσο τους επιστήμονες όσο και το κοινό.

Η ανακάλυψη βραχωδών σχηματισμών που μοιάζουν με οικεία σχήματα δεν είναι νέα στην πλανητική εξερεύνηση. Ωστόσο, ο "βράχος χελώνας" προσφέρει κάτι περισσότερο από μια οπτική καινοτομία. Η επιφάνεια του Άρη διαμορφώνεται από την αιολική διάβρωση, την ιζηματογενή διαστρωμάτωση και την προηγούμενη δραστηριότητα του νερού και τέτοιοι σχηματισμοί μπορεί να έχουν ενδείξεις για την κατανόηση του γεωλογικού χρονοδιαγράμματος του πλανήτη.

Στην περίπτωση του βράχου σε σχήμα χελώνας, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η τριβή του ανέμου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γλυπτική του περιγράμματος.

Παρειδωλία στον Άρη: Γιατί βλέπουμε γνωστά σχήματα

Ο βράχος σε σχήμα χελώνας είναι ο τελευταίος σε μια σειρά από οπτικές παραξενιές του Άρη που προκαλούν παρειδωλία - ένα ψυχολογικό φαινόμενο όπου ο ανθρώπινος εγκέφαλος ερμηνεύει τυχαία μοτίβα ως οικεία αντικείμενα. Από «πρόσωπα» στον Άρη μέχρι «κουτάλια», «γυναίκες» ή ακόμα και «καβούρια», εικόνες από προηγούμενες αποστολές έχουν προκαλέσει φαντασία και συζήτηση.

Αυτές οι αντιλήψεις μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά έχουν πραγματική επιρροή.

Αν και κανείς δεν πιστεύει ότι μια χελώνα ζει στον Άρη, η ικανότητα αυτών των εικόνων να τραβούν την παγκόσμια προσοχή είναι πολύτιμη για τις διαστημικές υπηρεσίες. Εστιάζει σε ενεργές αποστολές, εκπαιδεύει το κοινό στη γεωλογία και υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της ερμηνείας των εξωγήινων τοπίων μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων.

Ο βράχος σε σχήμα χελώνας μπορεί να μην είναι μια αποκάλυψη από μόνος του, αλλά στέκεται ως σύμβολο των παράξενων και συναρπαστικών φυσικών σχηματισμών που αποκαλύπτει το Perseverance κάθε εβδομάδα.

