Ο πλανήτης-νάνος «Δήμητρα» μπορεί να ήταν κατοικήσιμος πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια!

Ο νάνος πλανήτης Δήμητρα του ηλιακού μας συστήματος δείχνει ψυχρός και νεκρός, αλλά περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τον σχηματισμό του ενδέχεται να είχε ένα θερμό εσωτερικό που τον έκανε κατοικήσιμο!

Ο Σαμ Κούρβιλ από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Αριζόνα λέει ότι δεν μπορεί να εικάσει αν υπήρξε ποτέ ζωή στη Δήμητρα – όμως, αν αυτό συνέβη, το παλαιότερο περιβάλλον του πλανήτη θα μπορούσε να είχε επιτρέψει σε αυτή τη ζωή να επιβιώσει.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί να υπάρχει νερό σε μορφή πάγου και οργανικά μόρια στη Δήμητρα, κάτι που δείχνει προς την πιθανότητα ύπαρξης ζωής. Σε αυτή τη μελέτη, ωστόσο, οι ερευνητές εστίασαν στο τι θα μπορούσαν να τρέφονται τέτοιοι εξωγήινοι μικροοργανισμοί.

Εξέτασαν μικρόβια παρόμοια με εκείνα που ζουν σε υδροθερμικές πηγές στους ωκεανούς της Γης και αντλούν ενέργεια κατευθείαν από χημικά μόρια αντί να καταναλώνουν άλλους οργανισμούς. Θα μπορούσαν άραγε παρόμοια μικρόβια να είχαν επιβιώσει στους ωκεανούς της αρχαίας Δήμητρας;

Η ομάδα μοντελοποίησε στον υπολογιστή το παρελθόν της Δήμητρας, διαπιστώνοντας ότι όταν ο πλανήτης είχε ηλικία μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 2 δισεκατομμυρίων ετών, οι πόροι κοντά στον θερμό πυρήνα του θα μπορούσαν να απελευθερώνουν υγρά, τα οποία στη συνέχεια αναμειγνύονταν με το πιο ψυχρό νερό των ωκεανών του. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να παρέχει τη χημική «τροφή» που χρειάζονταν τα μικρόβια.

«Αν θέλουμε να βρούμε στοιχεία για παρελθούσα ή τρέχουσα ζωή στο ηλιακό μας σύστημα», λέει η Αμάντα Χέντριξ από το Ινστιτούτο Πλανητικής Επιστήμης, «πρέπει να κοιτάξουμε σε κόσμους όπως η Δήμητρα που έχουν –ή είχαν κάποτε– ωκεανούς».

Εντυπωσιακό είναι ότι το είδος της μικροβιακής υποστήριξης ζωής που εντόπισε η ομάδα θα μπορούσε να έχει υπάρξει και σε άλλα παγωμένα σώματα με μέγεθος αντίστοιχο της Δήμητρας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι περισσότερα ουράνια σώματα απ’ όσα νομίζαμε θα μπορούσαν να είναι κατοικήσιμα σε κάποια φάση της εξέλιξής τους.

«Αν η Δήμητρα ήταν κατοικήσιμη στο παρελθόν, τότε πιθανότατα δεκάδες αστεροειδείς και δορυφόροι ήταν επίσης κατοικήσιμοι. Και αν μπορείς να τους κρατήσεις θερμούς, ίσως [είναι] ακόμα κατοικήσιμοι σήμερα», λέει ο Τζο Ο’Ρουρκ, επίσης από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Αριζόνα.

Η κατοικησιμότητα, λοιπόν, μπορεί να είναι «μια φυσική συνέπεια της συνύπαρξης των κατάλληλων συστατικών, τα οποία φαίνεται να είναι κοινά στο ηλιακό σύστημα», τονίζει ο Κούρβιλ.

Πολλές λεπτομέρειες ωστόσο παραμένουν ασαφείς, ακόμη και μόνο για τη Δήμητρα. Οι ερευνητές λένε ότι το μοντέλο τους θα ωφελούνταν από μια ακριβή χημική ανάλυση των ορυκτών στην επιφάνεια του πλανήτη, κάποια από τα οποία μπορεί να έχουν αναδυθεί μέσω υπόγειων ροών. Ωστόσο, κανένα διαστημόπλοιο ικανό να τα συλλέξει δεν έχει προσεδαφιστεί ποτέ στη Δήμητρα.