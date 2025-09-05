Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου – Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο

Η NASA, η ESA, η JAXA και η ινδική διαστημική υπηρεσία ISRO συνεργάζονται στενά, χρησιμοποιώντας κάθε γεγονός για να τελειοποιήσουν τα μοντέλα τους και να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία

Newsbomb

Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου – Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 30 Ιουλίου 2025, ο αστεροειδής 2025 OL1, με μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό αεροσκάφος, θα περάσει σε απόσταση 1,29 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Το γεγονός παρακολουθείται στενά από τη NASA και διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών για παρακολούθηση αντικειμένων κοντά στη Γη και βελτίωση των στρατηγικών πλανητικής άμυνας.

Ένας γρήγορος επισκέπτης χωρίς κίνδυνο

Ο 2025 OL1 έχει μήκος περίπου 110 ποδιών (περίπου όσο ένα μικρό εμπορικό αεροσκάφος) και κινείται με ταχύτητα σχεδόν 17.000 μιλίων την ώρα. Παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως «πιθανώς επικίνδυνος αστεροειδής» λόγω του μεγέθους του, η NASA ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όπως εξηγεί ο Davide Farnocchia από την ομάδα Μελετών Αστεροειδών Κοντά στη Γη της NASA, «Οι κοντινές διελεύσεις συμβαίνουν συχνά· είναι απλώς μέρος της δυναμικής του ηλιακού μας συστήματος».

Γιατί παρακολουθούνται αυτές οι διελεύσεις

Αντικείμενα σαν τον 2025 OL1 δεν αποτελούν είδηση για τους αστρονόμους, ωστόσο κάθε κοντινή διέλευση δίνει την ευκαιρία να δοκιμαστούν και να βελτιωθούν τα συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης, όπως αναφέρει η express.co.uk. Η NASA, η ESA, η JAXA και η ινδική διαστημική υπηρεσία ISRO συνεργάζονται στενά, χρησιμοποιώντας κάθε γεγονός για να τελειοποιήσουν τα μοντέλα τους και να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία.

Ο πρόεδρος της ISRO, S. Somanath, έχει τονίσει πρόσφατα τη σημασία της «προετοιμασίας για απειλές από αστεροειδείς», ειδικά με μεγαλύτερα αντικείμενα όπως ο Apophis, που αναμένεται να περάσουν ακόμη πιο κοντά τα επόμενα χρόνια. Οι διαστημικές υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς με επίγεια τηλεσκόπια και δορυφορικούς αισθητήρες, ώστε ακόμη και μικρές αλλαγές στην τροχιά ενός αστεροειδούς να μην περνούν απαρατήρητες.

Πραγματικοί κίνδυνοι ή κοσμική ρουτίνα;

Οι πιθανότητες για σοβαρό χτύπημα από αστεροειδή είναι χαμηλές, ωστόσο οι ειδικοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Σύμφωνα με τη NASA, μόνο αντικείμενα μεγαλύτερα από 85 μέτρα και εντός 7,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων θεωρούνται επικίνδυνα. Ο 2025 OL1 πληροί μόνο το κριτήριο του μεγέθους και παραμένει πολύ μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Κάθε διέλευση δίνει στους αστρονόμους πολύτιμα δεδομένα για βελτίωση των προβλέψεων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Όπως σημειώνει ο Ian O’Neill της NASA, «Αν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, θα το ανακοινώναμε. Πάντα θα εκδίδουμε ενημερώσεις μέσω του ιστολογίου πλανητικής άμυνας». Ο Apophis, που θα περάσει κοντά το 2029, θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο τεστ, καθώς θα βρεθεί πολύ πιο κοντά στη Γη από τον 2025 OL1, ακόμα και από μερικούς δορυφόρους.

Γιατί μας αφορά η παρακολούθηση αστεροειδών

Οι περισσότερες διελεύσεις περνούν απαρατήρητες, αλλά η παρακολούθησή τους δεν είναι απλώς θεωρητική άσκηση. Κάθε γεγονός βελτιώνει την τεχνολογία και τη συνεργασία που απαιτείται για να εντοπιστεί και, αν χρειαστεί, να αποκλίνει ένας επικίνδυνος αστεροειδής. Όπως αναφέρει η Times of India, αυτές οι προσπάθειες «προστατεύουν το μέλλον του πλανήτη μας» και αυξάνουν τις πιθανότητες γρήγορης αντίδρασης σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου.

Για τους λάτρεις του διαστήματος, ο 2025 OL1 δεν θα είναι ορατός με μικροσκόπια ή κιάλια κήπου, αλλά η πραγματική δράση συμβαίνει σε κέντρα δεδομένων και παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο. Μια υπενθύμιση ότι η κοσμική επαγρύπνηση είναι παγκόσμιο έργο και ότι ακόμη και η πιο «ρουτινιάρικη» διέλευση αστεροειδούς έχει κάτι να διδάξει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνηση ματ Χαρδαλιά με την Παπασπύρου στη Δυτική Αττική

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

09:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το trailer για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι - «Οι Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι βρήκαν άξιο ανταγωνιστή»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου – Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Θέλει να γίνει ο νέος Μάο της Κίνας - Τα στρατιωτικά «σόου», τα ραντεβού με τους ισχυρούς και η... μακροζωία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept C εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την Audi

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» της Ιρίνα Σάικ στον Τζόρτζιο Αρμάνι: «Μου έμαθες κομψότητα και στυλ»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: 18χρονος έγινε ένας από τους νεότερους οδηγούς τρένων σε όλη την χώρα - «Πάντα έλεγα ότι όταν μεγαλώσω, θα γίνω μηχανοδηγός»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτήριο στο Μεταξουργείο - Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ «θα ανατινάξουν» ξένες εγκληματικές ομάδες αν χρειαστεί

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

08:46ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ναι, ρε τρέλα!» για την Εθνική Ελλάδας - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις: Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα - Ποιες ώρες υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:37LIFESTYLE

«Πάρτι με 70 Γυναίκες»: Η πιπεράτη εκδοχή του χωρισμού του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Πούτιν: Οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους - «Ζελένσκι, έλα στη Μόσχα και θα είσαι ασφαλής»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη Σουηδή για περίπου 40 ημέρες

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνηση με το «Υπάρχω» από τον Χρήστο Μάστορα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κωνσταντινουπόλεως - Τρένο παρέσυρε πεζό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια τη Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσος μισθός: Στα 1.500 ευρώ το 2026 αντί για το 2027

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Λισαβόνα: «Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι συνέβη» - Aντιδράσεις για τους 16 νεκρούς στο τελεφερίκ Γκλόρια

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ