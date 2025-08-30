To «καπέλο επιλογής» του Χάρι Πότερ εντοπίστηκε… στον Άρη - H εικόνα που προκάλεσε ενθουσιασμό

Ένα παράξενο αντικείμενο που βρέθηκε στον κρατήρα Jezero στον Άρη έχει συγκριθεί με το «καπέλο επιλογής» από τον Χάρι Πότερ.

Από άλλους έχει επίσης συγκριθεί με ένα κράνος, ένα ηφαίστειο, ένα μπακαλιάρο και τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Ένας σχολιαστής αστειεύτηκε: «Είναι σαφώς κράνος Ισπανού κατακτητή», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει με μέρος ενός τρένου».

Το περίεργο αντικείμενο είναι καλυμμένο με μικροσκοπικά βραχώδη εγκλείσματα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν μυστικά για τον σχηματισμό του, πιθανώς πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, γράφει η Daily Mail. Ο Άρης ήταν κάποτε διάσπαρτος με χιλιάδες τεράστια ηφαίστεια, τα οποία, σύμφωνα με τη NASA, ήταν η περιοχή των «υπερεκρήξεων» - του πιο ισχυρού τύπου ηφαιστειακής έκρηξης που υπάρχει.

Ο πλανητικός επιστήμονας του Imperial College London, Matthew Genge, αστειεύτηκε ότι θα μπορούσε να είναι ένα τεχνούργημα από τα βιβλία του Χάρι Πότερ. Αν και το αντικείμενο μπορεί να μοιάζει με το περιβόητο καπέλο επιλογής για τον οίκο που πήγαιναν οι μικροί μάγοι στις ταινίες, η διάσταση που λαμβάνει στα μάτια του καθενός θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα ψυχολογικό φαινόμενο γνωστό ως «παρειδωλία» - η αντίληψη ομοιοτήτων σε τυχαίες εικόνες.

Όπως σημείωσε ένας χρήστης του Reddit, το ανθρώπινο μυαλό είναι «πολύ καλό στο να βλέπει μοτίβα» που αναγνωρίζει σε αντικείμενα και φαινόμενα εδώ στη Γη. «Αυτό το πέτρινο μοτίβο μοιάζει με κράνος όταν το βλέπουμε από αυτή την πολύ συγκεκριμένη γωνία», σημείωσαν οι χρήστες, προσθέτοντας: «Από οποιαδήποτε άλλη γωνία θα έμοιαζε με οποιαδήποτε παλιά πέτρα».

Ο βράχος φωτογραφήθηκε στις 5 Αυγούστου από το ρόβερ Perseverance χρησιμοποιώντας το όργανο Mastcam-Z, την κύρια επιστημονική κάμερα του ρόβερ της NASA.

Το αντικείμενο βρέθηκε στον κρατήρα Jezero, μια κοιλότητα πλάτους 40 χιλιομέτρων στον Άρη που περιείχε υγρό νερό πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Με μια πιο προσεκτική εξέταση, αποδεικνύεται ότι είναι καλυμμένο από πάνω μέχρι κάτω με μικροσκοπικές φυσαλίδες που οι γεωλόγοι ονομάζουν «σφαιρίδια».

Living up to its name: the Perseverance rover keeps on keeping on, finding new things in the Martian landscape. See the latest updates: https://t.co/bOsKIJndFW pic.twitter.com/8ed9Un1Ual — NASA Mars (@NASAMars) August 28, 2025

