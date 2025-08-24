Οι επιστήμονες μίλησαν: Πότε θα εκραγεί η «μαύρη τρύπα» και θα δημιουργήσει ζωή

Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με μάζα 4,3 εκατ. φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, είναι σήμερα αδρανής. Οι επιστήμονες, όμως, εκτιμούν πως σε 2,4 δισ. χρόνια θα «ξυπνήσει», αλλάζοντας ριζικά τον Γαλαξία μας.

Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση τεράστιων άστρων. Όταν αρχίσουν να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης, δημιουργούν ισχυρούς δίσκους συσσώρευσης και εκπέμπουν ακτινοβολία σε οπτικό, υπεριώδες και ακτίνες Χ.

Η επόμενη φάση δραστηριότητας του Τοξότη Α* αναμένεται όταν ο Γαλαξίας μας συγκρουστεί με το Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου σε 2,4 δισ. χρόνια. Η σύγκρουση θα προσφέρει τεράστιες ποσότητες ύλης στη μαύρη τρύπα.

Παρά την κολοσσιαία ενέργεια που θα παραχθεί, η Γη δεν κινδυνεύει άμεσα. Η απόσταση 26.000 ετών φωτός και η προστασία από σκόνη και αέρια του Γαλαξία μας θα αποτρέψουν οποιαδήποτε καταστροφή.