Η τρύπα του όζοντος επουλώνεται - Η Γη ανακτά τη φυσική της ασπίδα

Η μέγιστη ημερήσια έκταση καταγράφηκε στις 9 Σεπτεμβρίου και ανήλθε στα 22,86 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 30% μικρότερη από το ιστορικό χαμηλό του 2006

Δημήτρης Δρίζος

Η τρύπα του όζοντος επουλώνεται - Η Γη ανακτά τη φυσική της ασπίδα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική το 2025 ήταν από τις μικρότερες των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της NASA και της NOAA.

Η μέση έκτασή της, που καταγράφηκε μεταξύ 7 Σεπτεμβρίου και 13 Οκτωβρίου και έφτασε τα 18,71 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, αποτελεί την πέμπτη μικρότερη από το 1992, χρονιά κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι πρώτοι παγκόσμιοι περιορισμοί για τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον.

Αν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «ηπειρωτικής κλίμακας», η φετινή τρύπα σχηματίστηκε αργότερα και διαλύεται σχεδόν τρεις εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με την τάση της τελευταίας δεκαετίας.

Η μέγιστη ημερήσια έκταση καταγράφηκε στις 9 Σεπτεμβρίου και ανήλθε στα 22,86 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου 30% μικρότερη από το ιστορικό χαμηλό του 2006.

Τάση βελτίωσης

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η σταδιακή μείωση των ουσιών που καταστρέφουν το όζον – κυρίως των χλωροφθορανθράκων και άλλων ενώσεων πλούσιων σε χλώριο και βρώμιο – αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες παγκόσμιες περιβαλλοντικές πολιτικές.

«Όπως αναμενόταν, βλέπουμε μια τάση μείωσης της έκτασης της τρύπας του όζοντος σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000», εξηγεί ο Πολ Νιούμαν, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας στο Goddard Space Flight Center της NASA.

«Σχηματίζονται αργότερα μέσα στη σεζόν και διαλύονται νωρίτερα. Ωστόσο, έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να επιστρέψουμε στα επίπεδα της δεκαετίας του 1980». Ο επιστήμονας της NOAA Στίβεν Μοντζκά σημειώνει ότι οι συγκεντρώσεις των επιβλαβών αυτών ενώσεων έχουν μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο από το μέγιστο που καταγράφηκε το 2000, ωστόσο οι ρύποι αυτοί παραμένουν στην ατμόσφαιρα για δεκαετίες και συνεχίζουν να απελευθερώνονται από παλαιά προϊόντα όπως μονώσεις και αποσυρμένο εξοπλισμό.

Η πλήρης αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική δεν αναμένεται πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 2060.

Τι είναι η τρύπα του όζοντος και γιατί έχει σημασία

Το στρώμα του όζοντος, που εκτείνεται σε ύψος 11 έως 50 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, λειτουργεί ως «φυσικό αντηλιακό», φιλτράροντας μεγάλο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους ακτινοβολίας.

Όταν τα επίπεδά του μειώνονται, η έκθεση στην UV ακτινοβολία αυξάνεται, με σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, όπως μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνου του δέρματος και καταρράκτη, αλλά και ζημιές στις καλλιέργειες. Η διαδικασία αποδόμησης του όζοντος συνδέεται με την παρουσία στην ανώτερη ατμόσφαιρα μορίων που περιέχουν χλώριο και βρώμιο, τα οποία προέρχονται από παλαιά CFCs που χρησιμοποιούνταν σε ψυγεία, κλιματιστικά, αφρούς μόνωσης και σπρέι.

Όταν φτάνουν στη στρατόσφαιρα, η ηλιακή ακτινοβολία διασπά τις ενώσεις αυτές, απελευθερώνοντας άτομα που καταστρέφουν τα μόρια του όζοντος. Σύμφωνα με τον Νιούμαν, «η φετινή τρύπα θα ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μίλια μεγαλύτερη αν υπήρχαν ακόμη στην στρατόσφαιρα τα ίδια επίπεδα χλωρίου όπως πριν από 25 χρόνια».

Ακριβέστερη παρακολούθηση

Για την ανάλυση της εξέλιξης της τρύπας του όζοντος χρησιμοποιείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δορυφόρων και επίγειων οργάνων, όπως οι δορυφόροι Aura της NASA, NOAA-20, NOAA-21 και η πλατφόρμα Suomi-NPP.

Πάνω από την Ανταρκτική, σημαντικά δεδομένα παρέχουν και μετεωρολογικά μπαλόνια που εκτοξεύονται από τον σταθμό South Pole Atmospheric Baseline Observatory. Τα δεδομένα από τα μπαλόνια κατέγραψαν ελάχιστη τιμή 147 μονάδων Dobson στις 6 Οκτωβρίου 2025, ενώ η χαμηλότερη τιμή που έχει μετρηθεί ποτέ στον Νότιο Πόλο ήταν 92 μονάδες το 2006.

Μία μονάδα Dobson αντιστοιχεί στην ποσότητα όζοντος που, αν συμπιεστεί σε κανονική πίεση και θερμοκρασία, θα σχημάτιζε στρώμα πάχους ενός εκατοστού του χιλιοστού.

Ο ρόλος του κλίματος

Πέρα από τα αέρια που καταστρέφουν το όζον, κλιματικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η ένταση του πολικού στροβίλου επηρεάζουν επίσης το μέγεθος της τρύπας. Φέτος, ένας ασυνήθιστα αδύναμος πολικός στρόβιλος και υψηλότερες από τον μέσο όρο θερμοκρασίες συνέβαλαν πιθανότατα στη μικρότερη έκταση που παρατηρήθηκε.

Ενθαρρυντική εικόνα

Παρά την επιφυλακτικότητα που εξακολουθούν να εκφράζουν οι ειδικοί, τα δεδομένα του 2025 αποτελούν σαφές θετικό μήνυμα και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των διεθνών πολιτικών προστασίας του όζοντος.

Η πλήρης αποκατάσταση θα χρειαστεί ακόμη αρκετές δεκαετίες, ωστόσο η τάση είναι ξεκάθαρη: ο πλανήτης ανακτά αργά αλλά σταθερά τη φυσική του ασπίδα απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και Champions League

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την παιδική κακοποίηση και την έμφυλη βία

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Xpeng ανοίγει τα φτερά της στην Ευρώπη

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Βαρουφάκη σε Τσίπρα: «Θα περιμένω γίνει η Ιθάκη ταινία»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ανήλικη κατήγγειλε τον άνδρα που τη φιλοξενούσε για σεξουαλική παρενόχληση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούμπο - Όλα τα αποτελέσματα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επέστρεψαν στα σχολεία οι μαθητές 23 μέρες μετά το μακελειό

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η τρύπα του όζοντος επουλώνεται - Η Γη ανακτά τη φυσική της ασπίδα

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Απέραντο πάρκινγκ» η Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέντε χρόνια χωρίς τον Ντιέγκο Μαραντόνα: Ο «Θεός της μπάλας» δεν είναι πια εδώ

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπροστά μας τα δύσκολα» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι θα πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

09:05TRAVEL

Διεθνής διάκριση για την Ίο: Το νησί της αυθεντικότητας και των αρχαίων μυστηρίων

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

08:47ΚΟΣΜΟΣ

FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολλές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Η πρόβλεψη της Νικολέτας Ζιακοπούλου

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση της Κολομβίας: Διασώζει το 42% του εδάφους της στον Αμαζόνιο από εξόρυξη πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την Ιθάκη του: Σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες και ελπίζει σε ήρεμα νερά

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας τρολάρει Γεωργιάδη για τo βιβλίο «Ιθάκη»: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την απάτη wangiri: Τι πρέπει να κάνετε αν σας παίρνουν τηλέφωνο από την Πολωνία

09:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η Ρίγα της... Εσθονίας στη σελίδα 212 της Ιθάκης δείχνει πως ο Τσίπρας είναι ο συγγραφέας»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιώ και τον σκότωσα» - Η άγνωστη απόπειρα αυτοκτονίας του αδερφοκτόνου

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε με το σόου της στον γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου - Το αστρονομικό ποσό που έλαβε

09:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγία Αικατερίνη: Η προστάτιδα των ανύπαντρων γυναικών - Το συγκλονιστικό θαύμα στην Κατοχή

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άκου Κυριάκο!»: Η αφήγηση Τσίπρα για την αυστηρή συζήτηση με Μητσοτάκη για τη Συμφωνία των Πρεσπών

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολλές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ημέρες - Η πρόβλεψη της Νικολέτας Ζιακοπούλου

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική «κυρία Doubtfire»: Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Το καμάρι της Τουρκίας έχει βασικές αδυναμίες: Τι συμβαίνει με το μαχητικό αεροσκάφος KAAN

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ