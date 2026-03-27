Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/3) σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη, όταν ένας άνδρας εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα όπου διέμεναν ανήλικες μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών οι οποίους πήγαιναν πενθήμερη εκδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb και μαρτυρίες μαθητών, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν ένας άνδρας, βουλγαρικής καταγωγής και ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε προς καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες, μπήκε μέσα και κλείδωσε την πόρτα.

Καθοριστική υπήρξε η αντίδραση μαθητών που βρίσκονταν στον διάδρομο. Μαθητής του σχολείου Π.Μ. περιέγραψε τη στιγμή στο Newsbomb: «Βρισκόμασταν στον διάδρομο όταν ακούσαμε φωνές. Πλησιάσαμε και είδαμε έναν άνδρα εντελώς γυμνό, ενώ τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”. Κατευθυνθήκαμε προς το σημείο, έλεγε αλλοπρόσαλλες φράσεις. Πήγα στη ρεσεψιόν για να πάρουμε κλειδί και να ανοίξουμε. Μέχρι να επιστρέψω, είχε ανοίξει την πόρτα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγο αργότερα ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και επέστρεψε στην καμπίνα του. Οι μαθητές κατευθύνθηκαν στο σημείο, εντόπισαν την καμπίνα του και, όταν εκείνος άνοιξε, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός ο οποίος κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

«Μας επιτέθηκε πρώτος και αμυνθήκαμε», ανέφερε μαθητής.

Το πλήρωμα του πλοίου επενέβη άμεσα, του παρείχε ρούχα και τον περιόρισε σε ειδικό χώρο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο γκαράζ του πλοίου, υπό επιτήρηση.

Το πρωί, ο άνδρας παραδόθηκε στις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

