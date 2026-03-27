Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

Snapshot Ένας 45χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής εισέβαλε γυμνός στην καμπίνα όπου βρίσκονταν τέσσερις μαθήτριες στο πλοίο προς Κρήτη.

Ο άνδρας κλείδωσε την πόρτα της καμπίνας προκαλώντας πανικό και φωνές από τις μαθήτριες.

Οι μαθητές που ενημερώθηκαν για το περιστατικό επιτέθηκαν στον άνδρα και τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Το πλήρωμα παρενέβη, τον περιόρισε και παρέδωσε τις λιμενικές αρχές το πρωί.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε μαθητές και επιβάτες του πλοίου.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες σε επιβατηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς Κρήτη, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές που πήγαιναν εκδρομή και επιβάτες.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:30 περίπου τα ξημερώματα. Ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών, βουλγαρικής καταγωγής φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για εκδρομή στην Κρήτη.

Όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.

Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, και του χτύπησε την πόρτα.

Όταν ο αλλοδαπός άνοιξε, ακολούθησε ένταση, με τον ίδιο να δέχεται επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.

