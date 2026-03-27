Πύργος: Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος μετά από τροχαίο - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητο

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο στην ΕΟ Πύργου
  • Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο, όπου το όχημά του κόπηκε στα δύο.
  • Ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ολισθηρότητας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός γιατρός.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου διασωληνώθηκε.
  • Ο οδηγός και η επιβάτης του δεύτερου οχήματος απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου.
  • Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά και αποκαταστάθηκε μετά τον καθαρισμό από τα συντρίμμια.
Snapshot powered by AI

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 30χρονος από χωριό του Πύργου που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26/3) στην ΕΟ Πύργου - Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο και συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης Σαμικού.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 30χρονος κινούμενος με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Πύργο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε πάνω σε στροφή. Το όχημα εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος πλαγιολίσθησε και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας αλλοδαπός γιατρός στο οποίο επέβαινε και η σύζυγός του.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος να κοπεί στη μέση με τον οδηγό να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα. Το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Πύργο και το οπίσθιο, στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Ζαχάρω.

Το όχημα που επέβαινε ο γιατρός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πρανές της οδού, πίσω από τις μπάρες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Ζαχάρως και παρέλαβε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο. Ο οδηγός διακομίσθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχει στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου όπου και διασωληνώθηκε.

Ο οδηγός και η επιβάτης του δεύτερου οχήματος με άλλο ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το όχημα με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων.

Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι του χωριού Καλλίκωμο, ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από τον τρομακτικό κρότο. Βγαίνοντας από τα σπίτια τους, είδαν την εικόνα του κομμένου αυτοκινήτου στα δύο και τον τραυματία αιμόφυρτο στην άσφαλτο και έσπευσαν να βοηθήσουν έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεκόπη για λίγο και επανήλθε μετά τον καθαρισμό της οδού από τα συντρίμμια.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τος σημείο του σφοδρού τροχαίου:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μονακό, Ελλάδα - Παραγουάη και το Κύπελλο γυναικών

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί τα Στενά του Ορμούζ - Η «μαύρη λίστα» πλοίων και τα «διόδια» των 2 εκατ.δολαρίων

10:09TRAVEL

Η Ελλάδα στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Νορβηγών

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κρατούμενος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με σεντόνια στα κρατητήρια

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

09:37LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ»

09:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Η Mustang Mach-E με νέα έκδοση GT California Special και μεγαλύτερη αυτονομία

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει στη χώρα μας για την παθητική και την ενεργητική αυτοκτονία - 7 στους 10 Έλληνες λένε «ναι»

09:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

09:25ΚΥΠΡΟΣ

Αναστάτωση σε χωριό της Λεμεσού: Πυροβόλησε στον αέρα και απείλησε νεαρούς που πετούσαν κροτίδες σε εκκλησία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν ζητά από τους ολιγάρχες να συνεισφέρουν στον συρρικνωμένο αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος μετά από τροχαίο - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητο μετά τη σφοδρή σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:37LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ»

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει στη χώρα μας για την παθητική και την ενεργητική αυτοκτονία - 7 στους 10 Έλληνες λένε «ναι»

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ