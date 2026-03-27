Πύργος: Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος μετά από τροχαίο - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητο

Snapshot Οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο στην ΕΟ Πύργου

Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο, όπου το όχημά του κόπηκε στα δύο.

Ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω ολισθηρότητας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός γιατρός.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου διασωληνώθηκε.

Ο οδηγός και η επιβάτης του δεύτερου οχήματος απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πύργου.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά και αποκαταστάθηκε μετά τον καθαρισμό από τα συντρίμμια. Snapshot powered by AI

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 30χρονος από χωριό του Πύργου που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26/3) στην ΕΟ Πύργου - Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο και συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης Σαμικού.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 30χρονος κινούμενος με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Πύργο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε πάνω σε στροφή. Το όχημα εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος πλαγιολίσθησε και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας αλλοδαπός γιατρός στο οποίο επέβαινε και η σύζυγός του.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος να κοπεί στη μέση με τον οδηγό να εκτινάσσεται στο οδόστρωμα. Το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Πύργο και το οπίσθιο, στις προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα προς Ζαχάρω.

Το όχημα που επέβαινε ο γιατρός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πρανές της οδού, πίσω από τις μπάρες.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Ζαχάρως και παρέλαβε τον 30χρονο βαριά τραυματισμένο. Ο οδηγός διακομίσθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχει στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου όπου και διασωληνώθηκε.

Ο οδηγός και η επιβάτης του δεύτερου οχήματος με άλλο ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το όχημα με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων.

Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι του χωριού Καλλίκωμο, ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από τον τρομακτικό κρότο. Βγαίνοντας από τα σπίτια τους, είδαν την εικόνα του κομμένου αυτοκινήτου στα δύο και τον τραυματία αιμόφυρτο στην άσφαλτο και έσπευσαν να βοηθήσουν έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεκόπη για λίγο και επανήλθε μετά τον καθαρισμό της οδού από τα συντρίμμια.

