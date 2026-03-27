Αφρική: H στιγμή που πυροσβεστικό ελικόπτερο συντρίβεται σε βουνό - Πώς σώθηκε ο πιλότος

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη Νότια Αφρική, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε μέσα στις φλόγες που επιχειρούσε να κατασβέσει, κοντά στο Κέιπ Τάουν.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή κοντά στο Table Mountain, όπου το ελικόπτερο επιχειρούσε ρίψεις νερού για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που καταγράφηκε, το αεροσκάφος, ενώ πετούσε χαμηλά, προσέκρουσε σε βράχο με τους έλικες του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει από ύψος περίπου 30 μέτρων μέσα στο πύρινο μέτωπο.

https://www.instagram.com/reel/DWYxq1RDDAH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ελικόπτερο μετέφερε ειδικό κάδο νερού χωρητικότητας 1.000 λίτρων, τον οποίο μόλις είχε γεμίσει από το λιμάνι της περιοχής. Μετά την πρόσκρουση, ανετράπη στον αέρα και κατέληξε ανάποδα στις φλόγες, εγκλωβισμένο ανάμεσα σε βράχια.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο πιλότος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το πιλοτήριο και να βρει προσωρινό καταφύγιο στην άκρη του γκρεμού, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνάδελφοί του από εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης που βρίσκονταν ήδη στο βουνό έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τον βοήθησαν να απομακρυνθεί.

Ο πιλότος υπέστη τραύματα και εκδορές, ωστόσο κατάφερε να κατέβει από το βουνό και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Όπως αναφέρθηκε, στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς το ελικόπτερο δεν εξερράγη αμέσως μετά την πτώση κάτι που συνέβη περίπου μία ώρα αργότερα.

Η πυρκαγιά, που φέρεται να ξεκίνησε από ανθρώπινη αμέλεια, εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων, απειλώντας κατοικημένες και αγροτικές περιοχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα, με τους πιλότους να δίνουν μάχη επί δύο συνεχόμενες ημέρες.