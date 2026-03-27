Το απολαυστικό challenge με τις αθλήτριες του Αθηναϊκού και του Παναθλητικού Συκεών ενόψει των ημιτελικών (vid.)

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλη γιορτή του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών ξεκινά σήμερα, 27 Μαρτίου, στην Καβάλα. Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ, οι πρωταγωνίστριες των παρκέ άφησαν για λίγο τους αγωνιστικούς χώρους και δοκίμασαν τις… παρατηρητικές τους ικανότητες σε ένα απολαυστικό teammate challenge από την Allwyn, Επίσημο Χορηγό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγό Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης.

H Πηνελόπη Παυλοπούλου και η Διονυσία Αλεξανδρή από τον Αθηναϊκό και η Πηνελόπη Βασιλείου και Ελένη Κοφινά από τον Παναθλητικό Συκεών έβαλαν τα δυνατά τους και προσπάθησαν να αναγνωρίσουν συμπαίκτριές τους μόνο από τα μάτια. Χωρίς ονόματα, χωρίς φανέλες, χωρίς βοήθεια - μόνο με ένστικτο, γέλιο και δυνατή χημεία, γιατί πολλές φορές στο μπάσκετ μια ματιά είναι αρκετή. Ή μήπως όχι;

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Πλούσια μπασκετική δράση, δυνατές στιγμές και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους φιλάθλους στο Allwyn Final 4, με το ΔΑΚ Ελευθερούπολης να μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του μπάσκετ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 16:30, με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας και τον Παναθηναϊκό Α.Ο.. Ακολουθεί, την ίδια ημέρα στις 19:30, ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ Αθηναϊκού και Παναθλητικού Συκεών. Η αυλαία της διοργάνωσης πέφτει την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 17:45, με τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει την Κυπελλούχο.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι η «μετεωρολογική βόμβα» που θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Μια ματιά μόνο…δεν φτάνει στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Αφρική: H στιγμή που πυροσβεστικό ελικόπτερο συντρίβεται σε βουνό - Πώς σώθηκε ο πιλότος

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Η αεροπορική εταιρεία που προσφέρει μόνο business class: Ποια είναι η «παγίδα»

16:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων για το voucher 750 ευρώ

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του ενός τρίτου του οπλοστασίου του Ιράν

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη για την 1 Απριλίου η δίκη για το revenge porn - Απολογήθηκε ο ένας κατηγορούμενος

15:49ΥΓΕΙΑ

Αλλάζει ο μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ώρα αιχμής και βροχή έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στους δρόμους - Πού εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις

15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανατροπή αυτοκινήτου κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το... φλερτ με δημοσιογράφο στον αέρα - «Είσαι ακόμα πιο όμορφη»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: «Επιστημονικός γρίφος» η σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει

15:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς οι νέες υποδομές Data Center της COSMOTE TELEKOM συμβάλλουν στις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Σε ισχύ από 2 Απριλίου - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Το «Χαμόγελο» προειδοποιούσε από το 2024 για την οικογένεια του κακοποιημένου βρέφους

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Βρώμικος πόλεμος από προβληματικά άτομα» - Η απάντηση της παιδιάτρου του νοσοκομείου στην ομαδική αγωγή γονέων

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προς τον Νίκο Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:38ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ακραίο σενάριο «μετεωρολογικής βόμβας» βλέπει ο μετεωρολόγος - Ποιες θα είναι οι δύσκολες ημέρες

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Noέλια Καστίγιο: Το σπαρακτικό «αντίο» από την κολλητή της φίλη - Oι 3 θανάσιμες ενέσεις και τα 20 λεπτά μέχρι το τέλος

12:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Τα κορίτσια φώναζαν “βοήθεια”, πήγαμε να τον σταματήσουμε και μας επιτέθηκε», λέει μαθητής στο Newsbomb

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόλις του ενός τρίτου του οπλοστασίου του Ιράν

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

12:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυτός είναι ο μοναδικός μουσουλμάνος της Θράκης που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ώρα αιχμής και βροχή έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στους δρόμους - Πού εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις

11:24LIFESTYLE

Ταϊλάνδη: Απρόοπτο σε καλλιστεία - Έπεσαν τα «ψεύτικα» δόντια διαγωνιζόμενης

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Το «Χαμόγελο» προειδοποιούσε από το 2024 για την οικογένεια του κακοποιημένου βρέφους

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας από την Φυλή

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

13:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Τι ισχύει μετά την αύξηση στον κατώτατο μισθό

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Deborah με έντονα φαινόμενα και βροχές στην Αττική

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ