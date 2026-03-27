Συναγερμός για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας από την Φυλή

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί σε επικοινωνία μέσω της γραμμής 116000 ή των αστυνομικών τμημάτων για οποιαδήποτε πληροφορία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Δ., η οποία αγνοείται από τις 24 Μαρτίου 2026 από την περιοχή της Φυλής Αττικής. Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της ανήλικης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η Μαρία Δ. έχει καστανά μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος περίπου 65 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο γούνινο μπουφάν και καφέ μποτάκια. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν στις 24 Μαρτίου 2026, στις 16:30, στην περιοχή της Φυλής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 26 Μαρτίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καλώντας όσους έχουν οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσουν άμεσα. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα, μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στον αριθμό 116000, καθώς και με όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας.

Οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης Μαρίας.