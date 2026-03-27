Αλλάζει ο μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ

Με άξονες την έγκαιρη ανίχνευση υγειονομικών κινδύνων και την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχωρά στον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ κατέγραψε τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας επιδημιολογικών δεδομένων, χαρτογράφησε τη λειτουργία των εργαστηρίων όλης της χώρας που υποστηρίζουν την επιτήρηση και συνέκρινε την υφιστάμενη λειτουργία του μηχανισμού με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Η ανάλυση αποκλίσεων (Gap Analysis) ανέδειξε τα σημεία που μπορούν να ενισχυθούν, ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα του συστήματος και να ευθυγραμμιστεί με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Το νέο μοντέλο επιτήρησης θα υποστηρίζεται ψηφιακά ώστε να διασφαλίζει την έγκαιρη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων Δημόσιας Υγείας, ενισχύοντας την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση.

Οι επικείμενες αλλαγές στον μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς και τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης επιδημιολογικών δεδομένων, παρουσιάστηκαν σε επιστήμονες υγείας, σε ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΟΔΥ, στις 10 Μαρτίου. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, καταγράφηκαν ανάγκες, προτάσεις και προβληματισμοί των συμμετεχόντων, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου και αποτελεσματικού μηχανισμού επιτήρησης.

Στο επόμενο στάδιο του έργου θα προχωρήσει ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και προτύπων διαδικασιών που θα ενισχύσουν τη λειτουργία του μηχανισμού επιτήρησης και απόκρισης, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση σε υγειονομικές κρίσεις και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι η Λειτουργική Αναδιοργάνωση του ΕΟΔΥ υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.