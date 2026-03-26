Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

Snapshot Η υποπαραλλαγή BA.3.2 του κορονοϊού καταγράφει αύξηση κρουσμάτων κυρίως στις ΗΠΑ, χωρίς όμως σημαντική αύξηση νοσηλειών ή θανάτων.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επισημαίνουν ότι η υποπαραλλαγή φέρει μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα, αλλά δεν έχει δείξει μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

Τα συμπτώματα της BA.3.2 δεν διαφέρουν ουσιαστικά από προηγούμενες παραλλαγές και περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, μυαλγίες, βήχα, δύσπνοια, εμετούς και διάρροια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την υποπαραλλαγή σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου χωρίς αυξημένη κλινική βαρύτητα.

Η συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθηση των μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα παραμένουν κρίσιμες για την αντιμετώπιση της εξέλιξης του ιού. Snapshot powered by AI

Η υποπαραλλαγή BA.3.2 του κορονοϊού καταγράφει αύξηση κρουσμάτων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και σε άλλες χώρες, επαναφέροντας την προσοχή των υγειονομικών αρχών στην εξέλιξη του ιού. Μπορεί η πανδημία να μην βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ωστόσο η εμφάνιση νέων παραλλαγών εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από τους διεθνείς οργανισμούς.

Τους τελευταίους μήνες, η BA.3.2 έχει συνδεθεί με μια σταδιακή αύξηση των λοιμώξεων, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται σημαντική επιβάρυνση στους πιο κρίσιμους δείκτες, όπως οι νοσηλείες και οι θάνατοι.

Τι λένε οι αμερικανικές Αρχές

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή φέρει μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα, οι οποίες θεωρητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εμβολίων. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιες αρχές διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για ουσιαστική μείωση της προστασίας.

Η BA.3.2 έχει εντοπιστεί κυρίως στις ΗΠΑ, ενώ υπάρχουν σποραδικές αναφορές και από άλλες περιοχές του πλανήτη, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση.

Η τρέχουσα εικόνα αξιολογείται ως σχετικά ήπια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την υποπαραλλαγή σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου, χωρίς ενδείξεις αυξημένης κλινικής βαρύτητας.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν αύξηση σε νοσηλείες ή θανάτους που να συνδέονται με τη BA.3.2. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πορεία του ιού μπορεί να μεταβληθεί, ιδιαίτερα αν προκύψουν νέες σημαντικές μεταλλάξεις.

Τα συμπτώματα

Όσον αφορά την κλινική εικόνα, δεν παρατηρούνται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες παραλλαγές. Πονοκέφαλος, μυαλγίες, βήχας, δύσπνοια, εμετοί και επεισόδια διάρροιας συγκαταλέγονται στα πιο συχνά συμπτώματα.

Η ομοιότητα αυτή καθιστά δύσκολη τη διάκριση της συγκεκριμένης υποπαραλλαγής μόνο βάσει συμπτωμάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εργαστηριακή επιβεβαίωση για την ταυτοποίηση της κάθε γραμμής του ιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσηση παραμένει ήπια, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δεν προκαλεί ανησυχία, οι αρχές τονίζουν πως η διατήρηση ενεργών συστημάτων επιτήρησης είναι κρίσιμη. Ο SARS-CoV-2 έχει αποδείξει ότι προσαρμόζεται εύκολα, με νέες παραλλαγές να εμφανίζονται απρόβλεπτα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρακολούθηση των μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα, καθώς σχετίζονται άμεσα με τη μεταδοτικότητα και την ανοσολογική απόκριση. Την ίδια ώρα, τα εμβόλια εξακολουθούν να αποτελούν βασικό «όπλο» για την αποτροπή σοβαρής νόσησης.

Η πορεία της BA.3.2 θα εξαρτηθεί κυρίως από τη μεταδοτικότητά της και την ικανότητά της να διαφεύγει της υπάρχουσας ανοσίας.